O que a EXAME viu no evento de Las Vegas

Defina processos

Aicha Bascaro, fundadora da American Franchise Academy, destacou a importância de processos claros para o crescimento sustentável das redes. Segundo a especialista, a padronização assegura a manutenção da qualidade e protege a reputação da marca.

Desenvolva cultura forte

Mike Walsh, futurista e CEO da consultoria Tomorrow, alertou para a transformação gerada pela inteligência artificial no varejo, que exige líderes mais empáticos, focados no desenvolvimento das pessoas. Ele destacou que o sucesso depende da capacidade de equilibrar inovação com cultura organizacional forte.

Invista no time

Phillip Scotton, franqueado com 22 lojas da Ben & Jerry’s e duas da Starbucks, fatura cerca de 15 milhões de dólares por ano. Para ele, o segredo está na valorização das pessoas. Ele implementou bônus por desempenho para engajar seus 450 funcionários e compartilha relatórios financeiros mensalmente.

Crie suporte

Daymond John, fundador da grife Fubu e jurado do Shark Tank, acredita que uma marca forte e metas definidas são pilares importantes para os franqueados crescerem com robustez. Ele também ressaltou a importância de contar com um bom mentor para escalar o negócio.

