Meu estilo: as dicas de livro, série e viagem de Oscar Segall, CEO da KSM Realty

Que as piscinas com ondas artificiais para prática do surfe viraram as novas queridinhas do mercado de luxo no Brasil está cada vez mais claro. Nada que surpreenda Oscar Segall, de 61 anos, responsável por construir a primeira delas no país, na Fazenda da Grama, em Itupeva, a 60 quilômetros de São Paulo. “Não tinha dúvida de que daríamos início a uma nova e robusta tendência, que faz todo o sentido para cidades sem praias”, diz ele, CEO da KSM Realty. Essa é a incorporadora por trás da Fazenda da Grama, cuja piscina, com 700 metros de extensão, areia que não esquenta e ondas de até 2 metros a cada 8 segundos, foi inaugurada em 2021. Com o Beyond the Club, a KSM Realty dobra a aposta na mesma tendência. A piscina desse clube, em Santo Amaro, promete até reproduzir o barulho do mar. As obras devem terminar no primeiro semestre do próximo ano.

1 Viagem: Maui (Havaí)

Na hora de viajar, dou preferência a lugares mais ermos, para ter o maior contato possível com a natureza. As praias me encantam por convidarem à contemplação. O movimento do mar já basta para me acalmar.

2 Livro: Cem Dias Entre Céu e Mar, de Amyr Klink

Li quando ainda era adolescente e estava deprimido. A narrativa me marcou não só pela conquista de Klink ao atravessar o Atlântico, mas pela capacidade dele de lidar com a solidão durante o trajeto.

3 Série: Yellowstone, de Taylor Sheridan

Um tanto pesada e sanguinária, mas vale a pena ver. Estrelada por Kevin Costner, mostra os conflitos envolvendo uma fazenda de gado, uma reserva indígena e desenvolvedores de terras.

4 Esporte: surfe

Não surfava fazia 28 anos quando a piscina da Fazenda da Grama ficou pronta. Aos poucos, fui retomando o esporte. Piscinas do tipo são muito amigáveis para quem está começando (ou voltando) a surfar, e não decepcionam os experts.

5 Estilo: low profile

Parei de usar terno, graças a Deus, e hoje me visto de maneira bem informal. Jeans, camisa para fora da calça e sapatênis é uma combinação recorrente. Prefiro cores mais sóbrias e tenho horror a peças com logotipos evidentes.

6 Gastronomia: asiática

Considero a comida chinesa a melhor do mundo. Na falta de bons representantes dessa culinária em São Paulo, me contento com os japoneses, como Kosushi e By Koji.