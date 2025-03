WSL renova por mais quatro anos com Corona e parceria promoverá cerveja sem álcool

A WSL anunciou, nesta quarta-feira, 12, a extensão de mais quatro anos de contrato com sua parceira de oito anos: a Corona. Na continuidade do vínculo, a empresa irá promover a Corona Cero, premiada marca de cerveja sem álcool que estará nos eventos do Championship Tour (CT).

O histórico acordo marca também a primeira vez que a liga divulga uma marca de cerveja sem álcool.

Juntas, Corona Cero e WSL trarão mais opções para surfistas e fãs, ao mesmo tempo, em que abraçam o espírito descontraído que define o surfe e os valores presentes na marca Corona. A parceria reforça o compromisso da marca com moderação, relaxamento e celebração.

“O surfe é mais do que apenas um esporte — é um estilo de vida que abraça o equilíbrio, a natureza e a importância de relaxar”, disse Clarissa Pantoja, vice-presidente global da Corona. “Esta parceria entre a WSL e a Corona Cero é uma oportunidade única que oferece mais opções para atletas e fãs em eventos, ao mesmo tempo, em que permite que a marca aprimore momentos de relaxamento e diversão para todos os envolvidos", completa.

Começando com o MEO Rip Curl Pro em Portugal, apresentado pela Corona Cero, surfistas e fãs com idade legal para beber terão a chance de aproveitar a Corona Cero durante a ação de surfe. Durante o CT da WSL, a Corona Cero será integrada na maioria dos principais eventos da WSL, oferecendo inovações de transmissão, conteúdo digital e ativações imersivas projetadas para aproximar os fãs da ação.

A marca também implementará uma Cláusula de Relaxamento em todos os contratos de atletas da WSL, um compromisso que a Corona lançou em 2024 que garante que todos os atletas parceiros — incluindo os surfistas da WSL Gabriel Medina e Tatiana Weston Webb — tenham tempo dedicado para relaxar e descontrair como parte de seus contratos.

"Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria global contínua com a Corona e dar as boas-vindas à Corona Cero na WSL. Celebramos a adição da Corona Cero ao Tour e seu apoio ao surfe profissional", disse Ryan Crosby, CEO da WSL, que completa: "Juntos, compartilhamos uma paixão pela praia, aventura e sustentabilidade. Este relacionamento toca todos os aspectos do esporte e nossos atletas compartilhados. Estamos ansiosos para continuar esta parceria global pelos próximos anos”.