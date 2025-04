Uma das maiores influenciadoras do país, Silvia Braz reflete a importância de ficar offline

Look trench coat: body, trench coat e sapatos Alaïa, joias Tiffany&Co (Guilherme Nabhan/Exame)

Para Silvia Braz, ficar offline não é algo simples, mas extremamente necessário, já que sua rotina de trabalho afeta diretamente sua saúde física e mental. No ano passado, a influenciadora descobriu uma doença autoimune que a impede de realizar movimentos finos, como fechar um zíper. Sua agenda cheia, com muitos ensaios para fotos e vídeos, também resultou em uma queda de cabelo, que levou à perda de 70% dos fios. “Muitas vezes vemos apenas o lado bom de ser um influenciador. Mas, como em qualquer trabalho, há perdas pelo caminho. Sofro de dores nas mãos. Tenho certeza de que essa doença vem do meu estilo de vida, do trabalho somado à ansiedade e ao estresse”, disse ela, sentada à mesa de jantar, posta para o café da tarde, em seu apartamento em São Paulo. Da janela ao lado pode-se ver a copa das árvores e o Obelisco do Ibirapuera.

Após anos exposta a interações virtuais, Silvia conseguiu um feito inédito na virada de ano para 2025: ficar longe das plataformas digitais, com a família, na Praia do Preá, destino cearense conhecido como a Meca do kitesurf. Para quem tem a vida exposta diariamente nas redes sociais e compartilhada por milhões de pessoas há 15 anos, estar offline se tornou um luxo quase inalcançável. Uma regra que tenta seguir à risca é bloquear os compromissos até as 10 da manhã. “Gosto e preciso fazer musculação, preciso separar um tempo para a atividade física”, diz. A partir desse horário, ela começa a rotina de maquiagem para começar as reuniões e gravações.

Look blazer: blazer e sapatos Saint Laurent, calça Alaïa, joias Tiffany&Co

Atualmente, Silvia tem mais de 48 contratos comerciais, três assessorias de imprensa e, em média, 25 projetos para serem entregues a cada mês, entre cliques para campanhas, presença em eventos e postagens que ela própria publica nas redes. Ela não revela valores, mas seu faturamento só no primeiro trimestre de 2025 foi o equivalente a todo o ano de 2024. Sua meta, porém, é desacelerar, ter menos contratos, para poder estar mais próxima às marcas, mas sem diminuir a receita.

A relação de Silvia Braz com a internet começou em 2010, quando morava na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, com o ex-marido e as duas filhas. Por iniciativa da primogênita, criou o blog Maria Sofia. O sucesso não estava nos planos de Silvia, que criou a página online para se conectar com outras pessoas e dividir histórias para além da cidade de 100.000 habitantes.

Look vestido: vestido e sapatos Alaïa, joias Tiffany&Co

“Desde o início consegui estabelecer uma comunidade. Os textos contavam minhas experiências reais, o que dava certo ou errado em viagens, por exemplo. Tenho seguidores que estão comigo desde 2012”, conta.

A trajetória da empresária coincidiu com o fim dos blogs, a ascensão das redes sociais e a criação da carreira de influenciadora. Hoje, ela soma mais de 1,8 milhão de seguidores — e, segundo Braz, quase nenhum hater —, que acompanham sua rotina no Instagram, do café da manhã à sua festa surpresa de 45 anos, em 27 de março, passando pelo dia a dia em casa com as três filhas, viagens e coberturas das semanas de moda mundo afora. “Tenho essa facilidade de comunicação, e ter feito faculdade de direito aperfeiçoou ainda mais minha oratória”, diz.

O contato com as marcas surgiu ainda no início do blog, por iniciativa das próprias empresas, que percebiam o crescimento do engajamento do seu perfil. A marca de moda mineira Skazi foi uma de suas primeiras clientes. “A Skazi já trocou diretor criativo, já foi vendida para um grupo, e mesmo assim continuo com eles. Tenho apego emocional com algumas empresas que estão comigo desde o começo. Além de terem produtos bacanas, acho que também contam um pouco da minha história”, diz. Os contratos longos com Silvia Braz são de três anos. No mercado de influenciadores, raramente os acordos passam de um ano.

Look blazer preto: top Intimissimi, blazer e calça Bottega Veneta, cinto Khaite, sapatos Saint Laurent, joias Tiffany&Co

Os números que envolvem Braz impressionam. A recorrência de renovação de contratos é de 80%, sendo que 40% das empresas estão ligadas ao segmento de moda e 60% estão voltadas para outros segmentos de lifestyle, como aviação comercial, banco, hotelaria, incorporadora e alimentos e bebidas. “O nicho da Silvia é o mercado de luxo, que começou com a moda e se expandiu para o estilo de vida. As empresas enxergaram o poder dela de ser uma grande produtora de conteúdo e de construir uma imagem estratégica para essas marcas”, analisa Raphael Pinho, fundador e CEO da Spark, empresa de marketing de influência.

Segundo a empresária, a escolha das companhias precisa combinar com seu estilo de vida, algo percebido durante a entrevista em seu apartamento. O café servido foi o da 3corações, marca parceira de Silvia, que usava brincos, pulseira e colar da Tiffany&Co, joalheria que recentemente a anunciou como amiga da marca.

Para o Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o varejo nacional, ela é um nome recorrente. No final de abril, Braz e a filha mais velha, a também influenciadora Maria Vitória, serão os rostos da campanha da Intimissimi. “Esta é a primeira vez que fotografamos uma campanha com uma pessoa que não é embaixadora da marca”, diz Alvaro Gutierrez, country manager do Grupo Oniverse, que possui a Intimissimi e a Calzedonia.

Look vestido: vestido e sapatos Alaïa, joias Tiffany&Co

O engajamento digital também se reflete no ambiente físico. “As parcerias com a Silvia trazem muitos resultados positivos. As pessoas vão às lojas pedindo pelo ‘look da Silvia Braz’. Toda vez que ela usa alguma peça, esgota nas lojas”, diz Gutierrez.

Segundo relatório da plataforma Influency.me, mais de 69% dos brasileiros já realizaram algum tipo de compra após a recomendação de um influenciador nas redes sociais, e 64% das marcas investiram em marketing de influência em 2024. Segundo a Hotmart, a creator economy deve movimentar 480 bilhões de dólares até 2027 no mundo. “Silvia foi muito inteligente ao não focar apenas o consumo ou o look do dia, mas também em contar as histórias por trás das criações das grandes marcas. É muito acessível às diferentes faixas de público, com as quais estabeleceu uma enorme identidade”, diz Bruno Astuto, diretor criativo do Cidade Jardim sobre a relação de sete anos entre a influenciadora, o shopping e o grupo JHSF.

Os dados comprovam a opinião dos varejistas. “Percebemos muitos criadores de conteúdo do segmento de luxo que têm dificuldade com engajamento. A Silvia tem um engajamento muito alto”, diz Pinho. Para fotos publicadas, por exemplo, influenciadores do tamanho de Silvia têm, em média, 2,1% de engajamento, enquanto ela tem 16,5%. Já nos vídeos, como reels, a média do mesmo segmento de mercado é de 2,84%, enquanto ela entrega 8,29%. A audiência majoritária de Silvia Braz no Instagram, 80%, é feminina. A faixa de 25 a 34 anos corresponde a 42%, segundo a Sprout Social, ferramenta de mensuração de dados de mídias sociais.

O Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo. Por aqui, 66,3% da população possui conta em alguma plataforma, de acordo com um levantamento da Comscore e da DataReportal. Mais de 2 milhões de influenciadores atuam no país, com um aumento de 67% de março de 2024 para este ano, segundo a Influency.me. Para ser considerado um influenciador, é necessário ter no mínimo 5.000 seguidores. Apenas 2,75% dos criadores de conteúdo estão na faixa etária de Silvia, de 45 a 54 anos. Enquanto 48,66% das produções online são feitas por quem tem de 25 a 34 anos.

“Antigamente, os jovens queriam ser jogadores de futebol. Hoje em dia, a profissão dos sonhos é influenciador”, diz Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me. A renda de 27,1% dos criadores de conteúdo no país é de 500 reais mensais, e apenas 1,5% recebe mais de 50.000 reais por mês, seja por meio de conteúdos pagos, seja por monetização via plataformas.

Com tamanha influência no mercado de criadores de conteúdo, Silvia Braz vê com bons olhos, para o futuro, uma sociedade com empresas de media for equity, ou seja, troca de participação societária de startups por serviços de marketing, como exposição publicitária em mídias como TV e redes sociais.

“Essa é uma forma de estar dentro de uma empresa com criação de produtos e com divulgação. Isso provavelmente deve acontecer neste ano”, diz. Para um futuro mais distante, a influenciadora também vislumbra uma sociedade com marcas que envolvem o mercado de saúde. “Penso muito em saúde mental, e acredito que em algum momento todos serão impactados de alguma forma. Minha avó está com 97 anos. Quero muito viver até pelo menos os 100 anos.”

Passaporte carimbado

Os multidestinos que Silvia Braz visita todos os anos­ — e os que ela deseja conhecer

Em pelo menos quatro meses do ano Silvia Braz está fora do Brasil. Entre os destinos recorrentes estão as semanas de moda de Paris, Milão, Nova York e Londres. Em maio, ela marcará presença pela quarta vez no Festival de Cinema de Cannes. Dois destinos na Ásia estão em sua lista de desejos: a Índia e o Líbano. O primeiro país a encanta pela história e cultura. Já a relação com o Líbano é mais extensa. Seus avós emigraram do país para o Rio de Janeiro. “Seria maravilhoso poder fazer essa viagem em família, com minha mãe, minhas filhas, minhas irmãs e minha avó.” Entre chegadas e partidas no Terminal BTG Pactual, do qual é embaixadora, dois destinos nacionais são fixos em sua agenda: São Paulo e Rio de Janeiro, onde estão suas duas residências.

