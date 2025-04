Ivan Martinho lança livro com estratégias para transformar patrocínios em ativos de marketing

Nesta segunda-feira, 8, Ivan Martinho lança Patrocinei!, livro que reúne estratégias e reflexões sobre o papel do patrocínio como ferramenta essencial no marketing esportivo e de entretenimento. O evento de lançamento ocorre às 19h na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

Professor de marketing esportivo na ESPM e presidente da World Surf League (WSL) na América Latina, Martinho compartilha na obra aprendizados acumulados ao longo de 25 anos no mercado. Com linguagem direta e base em cases reais, o autor propõe uma abordagem estratégica para quem atua na gestão de marcas, ativação de patrocínios e desenvolvimento de negócios ligados a esporte, cultura e entretenimento.

O livro é uma extensão do podcast homônimo, que Martinho apresenta ao lado de Fábio Wolff. A publicação aprofunda temas como sustentabilidade, inclusão e inovação digital, cada vez mais centrais na decisão de investimento das marcas.

“Embora tenhamos muitos livros sobre marketing, ainda são raros os que tratam exclusivamente do patrocínio como disciplina. A mecânica é a mesma, seja no esporte, na cultura ou no entretenimento”, afirma o autor. Para ele, o patrocínio deixou de ser apenas fonte de receita: tornou-se ativo estratégico para empresas que buscam ampliar reconhecimento e engajamento.

Além de teoria e ferramentas práticas, Patrocinei! reúne contribuições de nomes do setor como Rodrigo Vicentini, Fábio Wolff, Renato Politi e Leonardo Duarte. O livro foi publicado pela Alta Books e já está disponível nas principais livrarias e na Amazon, por R$ 50,04 (ou R$ 44 no Kindle).

Trajetória e prática no setor

Martinho construiu carreira em empresas como Traffic, T4F e Fox Channels. Desde 2018, lidera a operação da WSL na América Latina, período marcado pela expansão do surfe como produto de mídia e de patrocínio. Ele também é colunista da EXAME e da Máquina do Esporte, além de professor em instituições como a CBF Academy e o Comitê Olímpico do Brasil.

Sob sua gestão, o Vivo Rio Pro se consolidou como o maior evento de surfe do mundo, reunindo 350 mil pessoas em 2024 e superando a NFL Week e o Rio Open em visibilidade e patrocínios. A edição mais recente teve 15 marcas patrocinadoras, incluindo Apple, Banco do Brasil, Natura, Red Bull e Vivo.