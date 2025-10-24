Como o dono do 'Rock in Rio infantil' quer criar a própria Disney brasileira

No país em que o Homem Aranha e o Capitão América dançam juntos em cima de carretas, o tema de licenciamento é, no mínimo, complexo.

O mercado infantil é marcado por improviso e pirataria, além da forte presença de gigantes americanos como Disney, Nickelodeon e Mattel.

Mas, seguindo os passos de figuras como Mauricio de Sousa, o produtor de eventos Guilherme Alf quer organizar o jogo por meio de propriedade intelectual (PI) e licenciamento — tudo oficial, nada “meia-boca”.

Natural de Caxias do Sul, o gaúcho é o fundador da KidzHouse, metade empresa, metade estúdio infantil e, mais recentemente, dona de um festival apelidado de “Rock in Rio das Crianças”.

Inspirado pelo nascimento da filha, a KidzHouse começou em 2022 para criar universos próprios e acelerar PIs de terceiros para, no médio prazo, fazer dinheiro via licenciamento e merchandise.

Em 2025, deve fechar com faturamento perto dos 5 milhões de reais, um crescimento de 29,8%. “Quero ser um acelerador de propriedade intelectual”, afirma Alf.

No braço de audiovisual, a KidzHouse tem as séries A Turma da Bola, As Princesas de Pijama e Os Agrozinhos, com 20 milhões de visualizações no YouTube. Primeiro nasce a história, depois vêm os produtos e os acordos.

A próxima etapa é a vitrine presencial: o evento KidzHouse. De Gato Galáctico a Galinha Pintadinha, o festival é onde personagens infantis ganham vida e criadores de conteúdo infantil aparecem fora das telas. Foram duas edições até o momento, com 15.000 visitantes cada.

“As crianças têm que brincar, sair de perto das telas, mas que opção estamos dando para eles fazerem isso, né? Foi aí que tive a ideia”, diz Alf.

A estratégia combina marcas, conteúdo e experiência ao vivo, e a curadoria e a operação andam juntas para que a família passe o dia inteiro no festival.

A última edição, no início de outubro, teve ativação de marcas como Nestlé, PepsiCo, Nickelodeon, Polenguinho e Toddy. “É clichê, mas queremos ser a Disney brasileira.”