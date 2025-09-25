Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Como registrar sua marca? CNI lança guia prático para ajudar pequenas empresas

Saiba como funciona o registro junto ao INPI, quais documentos são necessários e os custos envolvidos

PMEs: saiba como fazer o registro da sua marca e proteger sua empresa (Prostock-Studio/Getty Images)

PMEs: saiba como fazer o registro da sua marca e proteger sua empresa (Prostock-Studio/Getty Images)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08h30.

Registrar uma marca é um dos passos mais estratégicos para consolidar um negócio. Além de garantir identidade e diferenciação no mercado, o registro confere proteção legal a um dos ativos mais valiosos de uma empresa: a sua propriedade intelectual.

Apesar da importância, muitos empreendedores ainda têm dúvidas sobre como iniciar esse processo. Pensando nisso, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou o e-book Registro de Marcas para MPMEs, desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e o escritório Di Blasi, Parente e Advogados Associados.

A publicação reúne informações práticas para micro, pequenas e médias empresas, desde as etapas formais do depósito até o deferimento da marca,  e responde às principais dúvidas dos empresários: quando registrar, como fazer a busca de anterioridade, quais documentos são exigidos e quais os custos médios do processo.

O e-book Registro de Marcas para MPMEs está disponível gratuitamente no site da CNI e do INPI.

Estratégia nacional de propriedade intelectual

O guia integra as entregas previstas no Plano de Ação 2023-2025 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), compromisso coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

“A CNI reconhece que a propriedade intelectual é instrumento de grande relevância para a inovação e competitividade da indústria. Tornar o INPI mais ágil e eficiente passa por transformá-lo em uma autarquia especial, com maior autonomia orçamentária e administrativa”, afirma Jefferson Gomes, diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI.

Segundo ele, micro e pequenas indústrias enfrentam mais barreiras para acessar o sistema de propriedade intelectual, e o lançamento do e-book é um passo para democratizar esse processo.

Relevância para investimentos e inovação

O registro de marca não é apenas uma exigência legal, mas também um diferencial competitivo. Empresas que protegem sua identidade têm mais segurança para atrair investidores e se posicionar em setores inovadores.

“Registrar uma marca faz parte da proteção da propriedade intelectual das empresas e isso é um fator importante na captação de investimentos privados direcionados à inovação. Competitividade e inovação são motores vitais para a indústria e essenciais para o desenvolvimento sustentável do país”, ressalta Gomes.

Acompanhe tudo sobre:PMEsEmpreendedorismo

Mais de Negócios

Multimarcas são insubstituíveis: como Malwee, Lunelli e Kyly veem o futuro do setor infantil

Melhores e Maiores 2025: o mais reconhecido prêmio da economia brasileira acontece hoje

Indústria brasileira mais que dobra uso de inteligência artificial em dois anos

MIT revela como empreendedores estão usando IA para acelerar startups

Mais na Exame

Mercados

IPCA-15, Galípolo e relatório de política monetária: o que move os mercados

Mundo

Coreia do Norte mantém produção nuclear ativa, afirma Seul

Negócios

Multimarcas são insubstituíveis: como Malwee, Lunelli e Kyly veem o futuro do setor infantil

Brasil

Megaoperação mira esquema de adulteração de combustíveis e lavagem de dinheiro