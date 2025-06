Mattel e OpenAI se unem para revolucionar mercado de brinquedos com inteligência artificial

A Mattel anunciou na última terça-feira, 11, uma parceria estratégica com a OpenAI para desenvolver brinquedos com inteligência artificial, com o lançamento do primeiro produto previsto para o final de 2025.

A gigante dos brinquedos, responsável por marcas icônicas como Barbie, Hot Wheels e Uno, firmou o acordo com a OpenAI para integrar tecnologias avançadas de IA em seus produtos e operações.

O objetivo é criar experiências de brincadeira inovadoras, seguras e adequadas para diferentes faixas etárias.

Principais pontos da parceria

O primeiro produto impulsionado por inteligência artificial será revelado até o final de 2025, marcando um avanço significativo na incorporação de tecnologia de ponta em brinquedos tradicionais.

A colaboração prioriza o desenvolvimento de experiências lúdicas que respeitem a privacidade dos usuários e garantam a segurança, especialmente para crianças, mantendo a confiança construída ao longo de mais de 80 anos pela Mattel junto às famílias ao redor do mundo.

Além do desenvolvimento de produtos, a Mattel utilizará as soluções de IA da OpenAI, como o ChatGPT Enterprise, para aprimorar seus processos internos. Isso inclui inovação em produtos, ideação criativa e operações comerciais, ampliando a produtividade e a capacidade de transformação da empresa.

Contexto e impacto para o mercado de brinquedos

A iniciativa surge em um momento de desafios para o setor de brinquedos, que enfrenta uma demanda mais contida devido a ajustes econômicos globais e mudanças nas políticas comerciais, como as implementadas nos Estados Unidos.

A aposta na inteligência artificial representa uma estratégia para revitalizar o mercado, oferecendo produtos que combinam entretenimento e tecnologia de forma inédita.

Nos últimos anos, a Mattel tem diversificado sua atuação, investindo em filmes, séries de TV e jogos móveis baseados em suas marcas. Isso visa compensar a desaceleração nas vendas tradicionais de brinquedos.

A parceria com a OpenAI reforça essa transformação digital, posicionando a empresa na vanguarda da inovação no segmento.