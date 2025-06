Exclusivo: bilheteria do cinema brasileiro cresce 197% e fortalece esperança de recorde para 2025

Os últimos dois anos têm sido especiais para o cinema brasileiro. Além do Oscar histórico de "Ainda Estou Aqui", "O Auto da Compadecida 2" levou mais de 4 milhões de pessoas de volta às salas. "Manas" foi destaque em Veneza, e o segundo semestre ainda traz a estreia dos premiados "O Último Azul" e "O Agente Secreto". É tempo de retomada na indústria. Inclusive da bilheteria.

No Dia do Cinema Brasileiro, celebrado no último 19 de junho, chegam os dados que comprovam o reaquecimento da indústria. O período entre maio de 2024 e maio de 2025 registrou um aumento de 197% nas vendas de ingressos para filmes brasileiros em comparação ao período anterior, segundo levantamento da Ingresso.com, enviado com exclusividade à EXAME.

Não só a bilheteria foi mais alta, como também entrou para uma margem histórica. “Ainda Estou Aqui” ocupou a terceira colocação entre as maiores arrecadações de filmes brasileiros, e “O Auto da Compadecida 2” ficou em oitavo lugar. O filme de Walter Salles ficou em cartaz de novembro de 2024 a abril de 2025 e arrecadou, no total, cerca de R$ 200 milhões. Já a continuação da história de Ariano Suassuna faturou um valor em torno de R$ 80 milhões nos cinemas.

Mauro Gonzalez, Diretor de Negócios da Ingresso.com, comenta que os números refletem o vigor do cinema nacional. “É muito significativo ver filmes brasileiros ao lado de grandes produções. ‘Ainda Estou Aqui’, por exemplo, teve uma trajetória impressionante, especialmente após o Oscar 2025. A qualidade técnica e a força das narrativas demonstram que o cinema nacional está em um momento potente”.

Outro dado relevante do levantamento foi o aumento da participação do público feminino na compra de ingressos para produções brasileiras.

Jesuíta Barbosa em "Homem com H", que entrou para o catálogo da Netflix em junho (Homem com H/ Divulgação)

Hora de se ver na tela

Outros filmes também obtiveram destaque no cenário audiovisual brasileiro. "Manas", vencedor de mais de 20 prêmios internacionais — incluindo o GDA Director’s Award, principal prêmio da Giornate Degli Autori, no Festival de Veneza —, estreou no Brasil em 15 de maio e explorou a dura realidade das meninas na Ilha do Marajó, no Pará. "Homem com H", cinebiografia brasileira, levou mais de 620 mil pessoas aos cinemas no mesmo mês. E está disponível no catálogo da Netflix para mais de 190 países.

No streaming, a presença das produções nacionais tem sido mais frequente, tanto em quantidade quanto em público. Séries e novelas mais recentes, a exemplo de "Beleza Fatal" (Max), "Pedaço de Mim" (Netflix), "Cangaço Novo" (Prime Video) e "Amor da Minha Vida" (Disney+), têm visto a audiência aumentar, surfando a onda da vontade do brasileiro de se ver na tela.

Para Mauro, o aumento da audiência nos cinemas segue o mesmo rumo. “A mudança de comportamento do público brasileiro indica que o consumidor não quer apenas entretenimento, mas também representatividade. A receptividade aos filmes nacionais comprova isso”, conclui.

No caso das telonas, mostra a pesquisa do Ingresso.com, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais destacaram-se nas bilheterias. No Ceará e em Pernambuco, o sucesso de “O Auto da Compadecida 2” foi um fator importante para esse desempenho.

O ator Wagner Moura com o diretor Kleber Mendonça: papel de especialista em tecnologia no longa O Agente Secreto (Cinemascopio/Divulgação)

2025 tem potencial para recuperar a indústria

A previsão é que, até o fim do ano, a bilheteria de 2025 seja mais alta que a do ano anterior — em especial pela quantidade de filmes que entram em cartaz. Se o primeiro semestre já trouxe produções de destaque, como “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, “Vitória”, “Homem com H”, “Ritas” e “Super Turnê: A Primeira e Última Noite”, que apresentaram um faturamento razoável, o segundo vem mais forte, pautado na expectativa do público.

Lançamentos importantes e premiados, como "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que trouxe quatro prêmios do Festival de Cinema de Cannes deste ano — um de direção para Mendonça, outro de ator para Wagner Moura, o primeiro brasileiro a recebê-lo na história —, e "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, estão entre os mais aguardados.

Até o final do ano, estreiam também “Cazuza: Boas Novas”, “C.I.C. – Central de Inteligência Cearense”, “O Rei da Feira”, “Silvio Santos Vem Aí”, “Gato Galáctico: Operação Resgate” e “Mauricio de Sousa – O Filme”.

Segundo dados do Relatório Focus 2025, o Brasil registrou, em 2024, o segundo maior crescimento de público nas salas de cinema, entre 21 países selecionados, incluindo os principais mercados mundiais. O País alcançou 70% de recuperação em relação ao patamar pré-pandemia de 2019, superando a média global (67,7%) e países como Estados Unidos (62,2%) e México (60,9%).

Dados da Agência Nacional de Cinema (Ancine) também destacam que, em 2025, até a 23ª semana cinematográfica (encerrada em 11 de junho), o cinema brasileiro responde por 16,5% do público nas salas, com 8,7 milhões de espectadores e R$ 166 milhões em renda. Até junho deste ano, foram exibidos 186 títulos brasileiros, um crescimento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado (151 títulos).

As estreias, alinhadas com a mudança de comportamento do público, são a esperança de reverter os anos mais duros no cinema brasileiro. Mesmo com o bom desempenho de "Ainda Estou Aqui" em 2024, ainda faltam cifras para que a indústria volte ao patamar pré-pandemia.

Quais são os filmes brasileiros de maior bilheteria na história?

A lista dos três filmes brasileira com maior bilheteria, agora com valores atualizados*, é:

Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (2010) - R$ 346 milhões Minha Mãe é uma Peça 2 (2016) - R$ 214,5 milhões Ainda Estou Aqui (2024) - R$ 200 milhões

*Os dados são da BoxOffice Mojo, convertidos do dólar para o real na cotação atual.