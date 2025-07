Por que amamos os vilões? Novo navio da Disney dedica espaço aos personagens sombrios

A Disney está realizando o maior investimento da história de sua divisão de parques, cruzeiros e experiências, com um aporte de US$ 60 bilhões ao longo de 10 anos. Essa expansão visa aumentar ainda mais a imersão dos fãs nos mundos fantásticos que a marca criou, com uma proposta que inclui, entre outras novidades, a criação de uma área inédita dedicada aos vilões. Esses personagens, conhecidos pelas suas maldades e pelas tramas que envolvem as princesas, terão finalmente um espaço especial no Magic Kingdom com a inauguração da Villains Land, uma das maiores apostas da Disney para seus parques.

A nova área promete ser uma experiência inédita, colocando os vilões no centro da ação de maneira que nunca foi feita antes nos parques da Disney. Além disso, a companhia levará essa celebração dos vilões para seus cruzeiros, com o lançamento do Disney Destiny, previsto para estrear em novembro de 2025. O navio, que se tornará uma das grandes estrelas da Disney Cruise Line, promete um universo repleto de heróis, mas com um foco especial naqueles “maus elementos” que tanto cativam o público.

Atrações da vilania

O Disney Destiny não será apenas um cruzeiro tradicional de heróis, mas também um navio dedicado a explorar o lado mais sombrio dos personagens da Disney. A empresa descreve o novo cruzeiro como um espaço onde vilões famosos, como Cruella de Vil, Malévola e Dr. Facilier, terão experiências exclusivas para interagir com os passageiros.

Em uma das atrações, os visitantes poderão testar seu estilo pessoal na passarela miserável de Cruella de Vil ou participar de um show de truques com o Dr. Facilier. A Malévola, por sua vez, permitirá que os hóspedes se aproximem para uma demonstração pessoal de suas habilidades mágicas.

Além desses, outro vilão que fará parte da viagem será Loki, o carismático vilão da Marvel. Em sua aparição, Loki tentará se declarar governante do navio e criará o caos com suas travessuras, histórias questionáveis e competições inesperadas. A ideia é proporcionar uma experiência interativa, onde o público possa, de alguma forma, se envolver com os vilões, tornando o Disney Destiny uma verdadeira celebração das figuras mais controversas da Disney e da Marvel.

Entretenimento e gastronomia a bordo

O Disney Destiny também promete uma série de atrações de entretenimento e gastronomia. Entre os espetáculos, destaca-se o Pirate's Rockin' Parlay Party, que traz uma banda de rock ao vivo e fogos de artifício no mar.

Além disso, o cruzeiro contará com atrações temáticas como a Disney Uncharted Adventure, onde os hóspedes poderão embarcar em missões virtuais pelos mares do Caribe e Bahamas, e “Os Incríveis”, uma competição familiar que mistura esporte e diversão.

Para quem busca experiências gastronômicas, o navio oferece opções como o Pride Lands: Feast of The Lion King, um jantar com temas inspirados no clássico filme da Disney, e o Worlds of Marvel, um restaurante dedicado aos heróis da Marvel.

A gastronomia no Disney Destiny será um ponto forte, oferecendo uma variedade de opções de alta qualidade para todos os gostos. O menu inspirado na África no Pride Lands: Feast of The Lion King permitirá aos hóspedes vivenciar uma verdadeira viagem gastronômica. Já o 1923, com foco na história da animação Disney, celebrará a rica herança da marca com pratos e uma ambientação única.

O navio sairá de Fort Lauderdale, Flórida, bem próximo de Miami, e fará uma rota no Caribe, passando pelas ilhas exclusivas da Disney na região.

Disney no Brasil?

Embora existam rumores sobre a construção de um parque Disney no Brasil, em entrevista à EXAME Casual, Josh D'Amaro, presidente da Disney Experiences, afirmou que não há planos para um parque no país no momento. Apesar disso, ele não descartou a possibilidade de que a Disney Cruise Line traga a experiência da Disney para o Brasil por meio de seus cruzeiros no futuro.

“Ainda não fizemos anúncios específicos para o Brasil, mas nossa intenção é levar a Disney em sua forma mais pura nos navios de cruzeiro e apresentá-la ao mundo”, disse D'Amaro.

Com a expansão de sua frota de cruzeiros, que passará de cinco para 13 navios até 2031, a Disney está investindo na criação de experiências mais imersivas para os fãs. De fato, a linha de cruzeiros pode ser uma maneira de aproximar a experiência Disney dos fãs brasileiros sem a necessidade de uma instalação fixa.