Já tem roupa para as festas de fim de ano? Confira essas tendências

1/6 No topo do hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, o Seen combina tanto com looks vibrantes e sensuais quanto com combinações mais casuais. O concorrido bar e restaurante foi o palco deste ensaio de moda. (No topo do hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo, o Seen combina tanto com looks vibrantes e sensuais quanto com combinações mais casuais. O concorrido bar e restaurante foi o palco deste ensaio de moda.)