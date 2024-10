Bob Marley e Y2K: os lançamentos de tênis em outubro

Em outubro, grandes marcas de tênis lançam novas coleções. A Adidas celebra o legado de Bob Marley com o lançamento do SL 72. Já a Reebok inova com o Nano Gym, um tênis de treino projetado para se adaptar a diferentes atividades fitness, combinando a sensação de um tênis de corrida com o suporte de alto desempenho. A Fila e a New Era se uniram para criar a coleção cápsula "Fit The Game", que inclui o modelo FX-33, unindo performance e estilo no universo esportivo. Confira.

Adidas

A adidas Originals apresenta o novo adidas SL 72 em homenagem ao legado de Bob Marley (Adidas /Divulgação)

A adidas Originals apresenta o novo adidas SL 72 em homenagem ao legado de Bob Marley, ícone da música que popularizou o reggae ao redor do mundo.

Originalmente criado para corridas de rua, o tênis adidas Originals SL 72 transcendeu para todas as facetas da cultura. Do esporte à música e à moda, a silhueta foi usada por personalidades em todo o mundo, entre eles Bob Marley. Em homenagem ao legado do artista e à autêntica conexão com as três listras, em outubro deste ano, a adidas Originals apresenta o tênis Bob Marley SL 72.

Um verdadeiro tributo a uma lenda genuína, a silhueta SL 72 apresenta um cabedal todo em nylon preto com detalhes em camurça e couro, que fica sobre uma sola intermediária amarela, verde e vermelha, em referências as tradicionais cores do reggae. O tênis traz uma imagem icônica de Bob Marley na língua, bem como forros de meia personalizados e é finalizado com a assinatura do artista em papel alumínio dourado.

O lançamento adidas Originals e Bob Marley SL 72 está disponível no app Confirmed por R$ 799,99.

Reebok Nano Gym

Reebok Nano Gym (Reebok/Divulgação)

A Reebok anuncia o mais novo modelo da premiada franquia de tênis de treino Nano, o Nano Gym. Um tênis de treino que combina o visual e a sensação de um tênis de corrida com o suporte de desempenho premium do Nano.

“Como líder no mercado de tênis de treino, estamos comprometidos em evoluir a franquia Nano para atender às necessidades de todos os consumidores e atividades fitness,” diz Tal Short, Diretor de Produto da Reebok. “Com o Nano Gym, oferecemos aos frequentadores de academia um tênis que pode ser usado em uma variedade de atividades e aulas de fitness, sem abrir mão do suporte de desempenho premium.”

O modelo foi projetado com silhuetas superiores especializadas, distintas para os modelos masculinos e femininos, garantindo o melhor ajuste e conforto possível para cada usuário. Pensando nas necessidades femininas, a silhueta feminina conta com uma construção de bootie contornada e espuma moldada para uma sensação suave e de suporte. Já o modelo masculino foi desenhado com a silhueta tradicional de um tênis de treino, que se ajusta melhor ao pé dele.

Reebok Nano Gym à venda em reebok.com.br/nano-gym por R$ 799,99.

Fila e New Era

A FILA e a New Era somam 215 anos de história em moda esportiva e se uniram para lançar a coleção "Fit The Game". Esta coleção cápsula celebra a interseção entre esporte, performance e estilo, explorando como esses elementos influenciaram e continuam a influenciar a cultura de rua. A coleção com 16 peças exclusivas e limitadas conta com jerseys, bonés e tênis como o Fila Fx-33 Fila X New Era (R$ 599,99). Todas as peças estão disponíveis no aplicativo da FILA, no fila.com.br, em neweracap.com.br e em mais de 100 pontos de venda.

New Balance

A marca esportiva global apresenta o Fresh Foam X 1080 v14 (New Balance/Divulgação)

A New Balance apresenta o Fresh Foam X 1080 v14, modelo presente em corridas de rua em todo o planeta. Com foco em inovação e desempenho, o novo calçado foi projetado para oferecer o máximo conforto, absorção de impacto e flexibilidade, sendo a escolha ideal tanto para corredores de todos os níveis quanto para quem busca um tênis versátil para o uso diário.

Com um cabedal redesenhado em malha de Engineered Mesh, o Fresh Foam X 1080 v14 é respirável, com maior ventilação em zonas estratégicas. Detalhes refletivos garantem visibilidade durante corridas noturnas, enquanto a lingueta anexada ao cabedal evita movimentos indesejados, proporcionando maior estabilidade. Para completar, a nomenclatura 1080 emborrachada no contraforte dá um charme a mais para o modelo.

A entressola, desenvolvida com a tecnologia Fresh Foam X, conta com um alto nível de amortecimento, aumentando a absorção de impacto tanto para o uso diário quanto para treinos intensos. Com mais volume nas laterais e uma base mais larga em comparação ao modelo anterior, o 1080 v14 proporciona maior estabilidade e uma sensação de maciez incomparável. Destaca-se também a geometria “rocker” no calcanhar, que melhora a fluidez nas passadas e aprimora a absorção de impacto.

Vans

Vans Mixxa (Vans/Divulgação)

A Vans apresenta a campanha ‘Always Out There’, inspirada no legado da Vans de apoiar a cultura do skate e promover a próxima geração. Focada no modelo MIXXA (R$ 599,99), a coleção também conta com peças de vestuário baseadas nas tendências dos anos 2000. O MIXXA possui um estilo totalmente novo que presta homenagem ao calçado Vans de 1999 conhecido como Ehkks, famoso por ser usado por AJ Soprano na popular série 'The Sopranos'.

O MIXXA apresenta cupsole costurado, língua acolchoada com sobreposição de 'suporte de renda', atacadores largos e planos, gola fofa e marca retrô com bloqueio de cores ousadas.