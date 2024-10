No Iguatemi Talks, evento voltado ao mercado de moda e negócios, David Kahan, presidente das Américas da Birkenstock, compartilhou as estratégias e desafios de manter a marca relevante ao longo de seus 250 anos de existência. Para Kahan, muito antes da moda, o segredo do sucesso da marca alemã está no foco inabalável no conforto. “Gostamos de dizer que não somos uma empresa de calçados, somos uma empresa de palmilhas. Trazemos o conforto e os benefícios ortopédicos da palmilha”, disse durante a entrevista conduzida pelo jornalista Pedro Diniz.

Desde que Margot Frazier introduziu a Birkenstock nos Estados Unidos, nos anos 1960, o crescimento da marca foi contínuo, conquistando novos públicos e se consolidando como um símbolo de conforto e bem-estar. Kahan destaca que o reconhecimento da marca acontece por meio do boca a boca, que representa 60% de sua reputação global. "Uma vez que alguém compra e usa Birkenstock, essa pessoa se torna o melhor marketing da marca", diz.

A trajetória da marca alemã, segundo Kahan, é única por não se basear em tendências de moda passageiras. "Não corremos atrás da moda, ela parece vir até nós", diz o executivo que tem passagem pela britânica Reebok. "A Birkenstock se posiciona como um complemento versátil para qualquer look, seja casual ou sofisticado, o que contribui para a aceitação em diferentes gerações e culturas. Abrangemos todas as demografias, todos os gêneros, e fazemos isso com múltiplos produtos e estilos, mas todos compartilham os benefícios da nossa palmilha".

Ao longo dos 12 anos em que está à frente da marca nas Américas, Kahan notou um aumento significativo no interesse de consumidores mais jovens. "Muitos acham que a Birkenstock é relativamente nova, descolada e moderna". Mesmo os adolescentes, ao conhecerem o produto, se tornam clientes fiéis, o que garante um "valor vitalício" para a marca.

Em 2023, a Birkenstock alcançou 1,5 bilhão de euros em receita, com um crescimento de 50% no último trimestre em relação ao ano anterior. "Não vejo nenhum limite para o potencial nos próximos 250 anos", afirmou, enfatizando a contínua inovação dos produtos, especialmente em calçados fechados e em linhas profissionais, voltadas para áreas como saúde e hospitalidade.

Um dos maiores desafios para o executivo é manter o equilíbrio entre a inovação e a tradição da marca. “Cada um de nossos produtos é não apenas um estilo icônico, mas tem uma verdadeira função”, disse, destacando a diferença da Birkenstock em relação a outras marcas que priorizam estilos populares, mesmo que não tenham função prática.

“Temos produtos que podem ser usados na praia, após a prática de esportes, para sair em uma noite mais formal ou até mesmo como sapatos para usar em casa”, explicou. Para Kahan, o "Santo Graal" da marca é proporcionar o mesmo conforto das sandálias Birkenstock em sapatos fechados, um segmento que tem ganhado força recentemente.

Além dos sapatos fechados, o desenvolvimento de canais e a expansão geográfica são prioridades para a marca. A Birkenstock busca ampliar sua presença em diferentes mercados, aproveitando novas oportunidades e adaptando-se às especificidades locais. "Quanto mais as pessoas se envolvem com a marca, mais querem fazer parte dela", afirmou.

Com passos firmes, a marca alemã pretende para os próximos 250 anos se manter fiel ao propósito de melhorar a saúde dos pés. “Não colocaria nenhuma barreira ao que poderíamos fazer onde podemos trazer os benefícios da nossa palmilha para as pessoas”, diz.