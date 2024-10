Tendências da moda: o que esperar da temporada 2025/2026

A temporada de moda primavera/verão 2025/26 já está lançando as principais tendências de vestuário e acessórios, e especialistas da WGSN, referência mundial em previsões de moda e consumo, confirmam que os temas da vez vão muito além de meros estilos, focando-se na durabilidade e versatilidade.

Cores em alta

Com apoio da ferramenta Colour Vision, a WGSN utiliza inteligência artificial para rastrear a paleta de cores nas passarelas e tendências de consumo. Os tons neutros, ou #EnhancedNeutrals, dominam com 36,5% de presença, crescendo 1,7% em relação à temporada anterior. Entre eles, o tom Wax Paper, já projetado como chave para a temporada 2026/27, vem ganhando força devido ao apelo atemporal que transmite conforto e serenidade.

Tons mais escuros, como o Midnight Blue ou Future Dusk, também se destacam. Este tom, situado entre o azul e o roxo, foi identificado pela WGSN como uma cor crucial para 2025, especialmente com o contexto da policrise influenciando consumidores a buscar cores duráveis. Assim, os tons escuros e o preto juntos representaram 44% do mix nas passarelas P/V 24, enquanto o azul escuro cresceu em 11,2% comparado ao último ano, reforçando a relevância desse estilo.

Peças-Chave: minivestidos e outras apostas

O #Minidress é um dos itens indispensáveis da temporada, destacando-se tanto nas versões jeans, que representam 9,1% do mix denim, quanto em estilos assimétricos, com 21,9% do mix de vestidos. Embora seu visual jovem seja dominante, as sobreposições, mangas e cortes mais formais ampliam seu apelo a clientes de diferentes faixas etárias.

Além do minivestido, os vestidos continuam ocupando uma posição importante, com 20% do mix total de vestuário. Contudo, o interesse por novas peças está surgindo, resultando em uma leve queda de 1% nos vestidos em relação à temporada passada.

Sofisticação e toque final

Nos acessórios, as pulseiras, brincos e colares vêm sendo amplamente explorados nas coleções, confirmando itens previstos como tendências pela WGSN. Em especial, a bold cuff (pulseira de metal robusta) destaca-se como um dos acessórios de maior crescimento, representando 15,9% do mix da categoria e atendendo à demanda por estilos de luxo discreto. Com crescimento de 4,8% em relação ao ano anterior, ela reflete a preferência por peças que unem sofisticação e funcionalidade.

Ferramentas de planejamento

A plataforma Fashion Buying da WGSN se torna cada vez mais relevante para compradores que procuram otimizar a seleção de produtos. Estudos da WGSN e OC&C mostram que estratégias de compra guiadas por dados podem reduzir a superprodução em até 15%, evitando desperdícios e garantindo uma seleção alinhada às preferências do consumidor. O uso de dados robustos auxilia na identificação de produtos promissores e no investimento assertivo em peças de maior durabilidade e aceitação no mercado.