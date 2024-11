Da praia às montanhas: hotéis pelo Brasil para descansar no fim de ano

Dolce far niente em Alagoas

Em funcionamento desde 2023, o Mahré Hotel, em São Miguel dos Milagres (Alagoas), dispõe de 30 suítes espalhadas por um terreno de mais de 40.000 metros quadrados. E isso tudo à beira-mar, num trecho onde a segunda maior barreira de corais do mundo está localizada. As acomodações têm direito a piscina e jardim privativos, cama king size, sala integrada, enxoval da Trousseau e amenities da Bulgari. A área comum inclui piscina com raia semiolímpica, rooftop com espaço aberto para o mar e restaurante tocado pelo chef carioca Rafa Gomes, do Tiara, no Leblon. Os drinques servidos nos três bares da propriedade levam a assinatura da cachacière Isadora Bello Fornari. O passeio de jangada pelas piscinas naturais de Milagres organizado pelo Mahré é imperdível. mahre.com.br

Meio século de mordomias

No final de 2023, o Hotel Casas Brancas, um dos mais incensados de Búzios, no Rio de Janeiro, inaugurou a 74 Osteria. Na Orla Bardot, serve receitas clássicas da Itália sob o comando do chef Filipe dos Santos. Ele também está à frente do célebre restaurante do hotel, o 74, um dos mais elogiados da cidade. Quando o Casas Brancas foi inaugurado, há exatos 50 anos, Búzios não passava de uma vila de pescadores. Voltado para a Baía da Armação, o empreendimento abriu as portas com apenas quatro quartos. Hoje ele dispõe de nove categorias de acomodações, todas elas com vista de embasbacar. casasbrancas.com.br

Tradição modernizada

Inaugurado em 1943, o Hotel Toriba, em Campos do Jordão, não aparenta a idade que tem. Isso se deve, principalmente, à inquietação de um dos sócios, o empresário Aref Farkouh, que não se cansa de modernizar o empreendimento e aumentar a lista de atrações para hóspedes e não hóspedes. Recentemente, o hotel ganhou uma nova categoria de apartamentos. Trata-se de cinco unidades incrustadas em uma encosta arborizada — com paredes de vidro, são chamadas de ninhos. Inaugurados um pouco antes, os chalés não ficam atrás. Eles oferecem mordomias como piso aquecido, lareira, TV de 42 polegadas, roupões e amenities da marca L’Occitane.

Afastado da tumultuada Vila Capivari, o centrinho de Campos, o Toriba dispõe de 2 milhões de metros quadrados de mata nativa e 15 quilômetros de trilhas (parte disso tudo se encontra numa propriedade anexa, dos mesmos donos). Em sua sede, o hotel mantém preservados os afrescos de autoria de Fulvio Pennacchi (1905-1992), que ajudam a transportar os hóspedes para outra época. Pennacchi é um dos 24 artistas que têm obras espalhadas pelo complexo. Elas podem ser apreciadas em sequência, por sinal, em um tour guiado organizado toda quinta-feira.

Em maio, o hotel ganhou um novo restaurante, a pizzaria Alta Pizza. O nome faz menção aos 1.800 metros de altitude do local em que está instalada. No cardápio, pizzas com coberturas fora do óbvio, como pinhão com queijo Jordão, ratatouille com burrata, e presunto de Parma com pera. Em agosto, entrou em operação um restaurante pop-up, o YVY Cuisine. Sob o comando do chef Fernando Giacomini Gianello, privilegia ingredientes da Serra da Mantiqueira, como queijos e embutidos. A barriga de porco com milho, cebola e funcho e o cordeiro com fregola, beterraba e molho demi-glace dão uma ideia do cardápio. toriba.com.br

Reforço gastronômico

A localização do Hotel das Cataratas já é motivo suficiente para uma hospedagem no local. É o único que se encontra dentro do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu. Da mesma rede do Copacabana Palace, a Belmond, o hotel paranaense ganhou mais um atrativo e tanto em abril, o restaurante Y (pronuncia-se “i”), sob o comando do chef Luiz Filipe Souza. É o mesmo do Evvai, em São Paulo, que ostenta duas estrelas Michelin. Para o novo restaurante do hotel, Souza elaborou um menu degustação com nove etapas, a 495 reais, e uma sequência de 320 reais que permite a escolha de snacks, entradas, pratos principais e sobremesas dentro de uma gama de opções. A moqueca capixaba com camarão-carabineiro na brasa é um dos pratos mais elogiados, assim como o snack de chipa feito com queijo meia-cura, pimenta fermentada e papada de porco defumada. belmond.com

Novo hotspot da ilha

O Nyáw, em Ilhabela, se espalha por um imóvel comprido cuja ambientação foi inteiramente inspirada em Bali, na Indonésia. Toda a decoração, praticamente, veio de lá — dos lustres de palha natural até as cadeiras, confeccionadas com o mesmo material. Tudo foi pinçado em Bali por Luis Oliveira, que tirou o Nyáw do papel, e pela mulher dele, Samya Khadur. Oliveira resolveu se radicar na cidade e dar adeus ao ritmo frenético de São Paulo, em 2022. Ele não é um novato no ramo. Um dos sócios do restaurante peruano Ama.zo, com duas unidades na capital paulista, Oliveira foi executivo do setor de bebidas etílicas por quase 20 anos.

Voltado para o mar, o Nyáw (que significa “alma”, na tradução do balinês) foi inaugurado em novembro de 2023. Mira o bolso dos turistas e também dos moradores da cidade. Não por acaso, está localizado no Perequê, bairro próximo à balsa que liga o município a São Sebastião — há regiões bem mais turísticas na ilha. Apresentado como um casual eatery, é um misto de bar, restaurante e destino para café da manhã — o rooftop virou uma embaixada da marca de champanhe Veuve Clicquot. Em fevereiro, no imóvel ao lado, Oliveira inaugurou o Salka, que aposta na culinária nikkei e virou mais um hotspot de Ilhabela. Avenida São João, 512, Perequê, Ilhabela (SP) Daniel