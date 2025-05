JBS anuncia investimento de US$ 135 milhões em fábrica de salsichas nos EUA

“Perry representa tudo o que valorizamos em uma comunidade: trabalho duro, fortes raízes produtoras e pessoas que compreendem a importância de alimentar a América”, disse Wesley Batista Filho, CEO da JBS USA. “Este investimento reforça nosso compromisso com a zona rural dos Estados Unidos e nossa confiança na força do mercado americano. Planejamos ser parceiros de longo prazo para Perry e, se aprovado pela comunidade, a instalação ajudará a fomentar a criação de empregos e a estabilidade econômica na região.”

A construção da nova planta deve começar no final de 2025, com expectativa de as operações começarem no final de 2026. O projeto, de acordo com a empresa, criará 500 empregos diretos e cerca de 250 vagas temporárias na construção local.