O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Assim como o cinema: janeiro já deu o start para a temporada de premiações — e vários dos favoritos estão em cartaz no Brasil.

A Netflix estreia a minissérie Os Sete Relógios de Agatha Christie. A trama é baseada no livro homônimo da escritora de romances policiais e conta a história da jovem e destemida aristocrata Lady Eileen Brent, também conhecida como Bundle, que investiga uma morte ocorrida em sua própria casa: a do rapaz em que ela está interessada.

Já HBO Max chegam ao catálogo duas boas estreias: a série Cavaleiro dos 7 Reinos, spinoff de Game of Thrones, e a terceira temporada de Primal, aclamada animação adulta de Genndy Tartakovsky.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

Primal (HBO Max)

A aclamada animação de Genndy Tartakovsky chegou à terceira temporada nesta semana. A história, com ausência de diálogos, explora a vida de um homem das cavernas e um dinossauro fêmea, cuja espécie está à beira da extinção. Eles formam um vínculo por meio de tragédias e se tornam a única esperança um do outro para sobreviverem em um mundo sombrio e traiçoeiro.

The Blind (Prime Video)

A história de amor que deu início a uma dinastia. Situado nos pântanos da Louisiana dos anos 1960, a vida de Phil Robertson em sua batalha para superar a vergonha de seu passado.

O Cavaleiro dos 7 Reinos (HBO Max)

O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa cerca de 100 anos antes dos eventos de As Crônicas de Gelo e Fogo, história que baseia a aclamada série Game of Thrones. Dois heróis improváveis, Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey) e Egg (Dexter Soll Ansel), seu pequeno escudeiro, vagam por Westeros. Na era antes dos Targaryen, o destino deles pode mudar o jogo do trono.

Imaculada (HBO Max)

Cecilia, uma jovem religiosa, se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecilia é atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento.

Os Sete Relógios de Agatha Christie (Netflix)

Baseada no romance policial de Agatha Christie, a série explora os famosos detetives Hercule Poirot e Miss Marple. Neste mistério atemporal de uma versão reinventada da Rainha do Crime, a jovem e destemida aristocrata Lady Eileen Brent, também conhecida como Bundle, investiga uma morte ocorrida em sua própria casa: a do rapaz em que ela está interessada.

Twin Peaks (Mubi)

Além da clássica e amada série de David Lynch, dois filmes correlacionados à história chegaram ao Mubi. Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer explora os momentos antes da morte da jovem adolescente — que é o estopim da criação da série homônima. No longa, ela fica entre indecisões amorosas que a levam a alternar como amantes dois colegas de escola, o problemático Bobby e o introspectivo James.

Já Twin Peaks: O Mistério é uma coleção de outtakes da obra-prima de David Lynch. Ao mesmo tempo uma obra complementar e um filme onírico independente, o filme enriquece as mitologias sombrias de um fenômeno cultural pop.

Para ver no cinema: Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Forte candidato na temporada de premiações do cinema de 2026, já vencedor como Melhor Filme de Drama no Globo de Ouro, este é o principal favorito ao maior prêmio do Oscar deste ano.

Dirigido por Chloé Zhao (Nomadland, 2021), Hamnet: A Vida Antes de Hamlet reimagina os primeiros anos de William Shakespeare (Paul Mescal) e sua família, pelo viés da esposa do escritor, Agnes (Jessie Buckley). A história reflete sobre feminismo, maternidade e o poder transformador da arte diante das relações humanas.