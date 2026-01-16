Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Netflix/ Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07h02.
O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Assim como o cinema: janeiro já deu o start para a temporada de premiações — e vários dos favoritos estão em cartaz no Brasil.
A Netflix estreia a minissérie Os Sete Relógios de Agatha Christie. A trama é baseada no livro homônimo da escritora de romances policiais e conta a história da jovem e destemida aristocrata Lady Eileen Brent, também conhecida como Bundle, que investiga uma morte ocorrida em sua própria casa: a do rapaz em que ela está interessada.
Já HBO Max chegam ao catálogo duas boas estreias: a série Cavaleiro dos 7 Reinos, spinoff de Game of Thrones, e a terceira temporada de Primal, aclamada animação adulta de Genndy Tartakovsky.
Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:
A aclamada animação de Genndy Tartakovsky chegou à terceira temporada nesta semana. A história, com ausência de diálogos, explora a vida de um homem das cavernas e um dinossauro fêmea, cuja espécie está à beira da extinção. Eles formam um vínculo por meio de tragédias e se tornam a única esperança um do outro para sobreviverem em um mundo sombrio e traiçoeiro.
A história de amor que deu início a uma dinastia. Situado nos pântanos da Louisiana dos anos 1960, a vida de Phil Robertson em sua batalha para superar a vergonha de seu passado.
O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa cerca de 100 anos antes dos eventos de As Crônicas de Gelo e Fogo, história que baseia a aclamada série Game of Thrones. Dois heróis improváveis, Sor Duncan, o Alto (Peter Claffey) e Egg (Dexter Soll Ansel), seu pequeno escudeiro, vagam por Westeros. Na era antes dos Targaryen, o destino deles pode mudar o jogo do trono.
Cecilia, uma jovem religiosa, se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecilia é atormentada por forças perversas, enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento.
Baseada no romance policial de Agatha Christie, a série explora os famosos detetives Hercule Poirot e Miss Marple. Neste mistério atemporal de uma versão reinventada da Rainha do Crime, a jovem e destemida aristocrata Lady Eileen Brent, também conhecida como Bundle, investiga uma morte ocorrida em sua própria casa: a do rapaz em que ela está interessada.
Além da clássica e amada série de David Lynch, dois filmes correlacionados à história chegaram ao Mubi. Twin Peaks: Os Últimos Dias de Laura Palmer explora os momentos antes da morte da jovem adolescente — que é o estopim da criação da série homônima. No longa, ela fica entre indecisões amorosas que a levam a alternar como amantes dois colegas de escola, o problemático Bobby e o introspectivo James.
Já Twin Peaks: O Mistério é uma coleção de outtakes da obra-prima de David Lynch. Ao mesmo tempo uma obra complementar e um filme onírico independente, o filme enriquece as mitologias sombrias de um fenômeno cultural pop.
Forte candidato na temporada de premiações do cinema de 2026, já vencedor como Melhor Filme de Drama no Globo de Ouro, este é o principal favorito ao maior prêmio do Oscar deste ano.
Dirigido por Chloé Zhao (Nomadland, 2021), Hamnet: A Vida Antes de Hamlet reimagina os primeiros anos de William Shakespeare (Paul Mescal) e sua família, pelo viés da esposa do escritor, Agnes (Jessie Buckley). A história reflete sobre feminismo, maternidade e o poder transformador da arte diante das relações humanas.