A jornada de um CEO até o topo — e como Phil Spencer, do Xbox, terminou 'aposentado'

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17h03.
Última atualização em 23 de fevereiro de 2026 às 17h04.
A era Phil Spencer no Xbox terminou do mesmo tamanho que suas ambições: gigantesca — e pressionada pelos próprios números. Após 12 anos à frente da divisão de games, o executivo deixou o comando pouco tempo após uma das maiores aquisições da história do mundo dos negócios, com US$ 68,7 bilhões desembolsados para trazer a Activision Blizzard para a Microsoft. Em comunicado interno, o CEO Satya Nadella afirmou que Spencer se aposentou após 38 anos na empresa e seguirá como conselheiro na transição.
Ainda que a versão oficial fale em aposentadoria planejada, o contexto, porém, era em torno de uma cobrança crescente que, segundo os analistas, não foi atendida nos últimos balanços. No segundo trimestre do ano fiscal de 2026, encerrado em dezembro de 2025, a Microsoft registrou queda de 9% na receita de Gaming, com tombo de 32% em hardware e recuo de 5% em conteúdo e serviços do Xbox. Depois da maior compra da história do setor, o Xbox deixou de ser um braço experimental para se tornar um ativo bilionário sob vigilância direta do topo da companhia.
A saída simultânea de Sarah Bond, presidente e COO do Xbox, reforça o redesenho no comando. Ela permanece apenas durante a transição. O movimento ocorre após uma sequência de demissões, reestruturações e fechamento de estúdios, decisões que abalaram a imagem da divisão justamente quando o discurso era de expansão global.
A incorporação da dona de franquias como Call of Duty mudou o centro de gravidade do negócio. Séries anuais de grande escala e monetização recorrente ganharam protagonismo, enquanto cresceu a expectativa de alinhamento do Xbox à agenda de inteligência artificial, hoje prioridade da persona pública de Nadella.
Quando assumiu em 2014, Spencer herdou um Xbox fragilizado pelo lançamento conturbado do Xbox One. Reconstruiu pontes com jogadores ao ampliar a retrocompatibilidade, integrar o PC ao ecossistema e apostar em serviços. Tornou-se o rosto de uma virada que devolveu relevância à marca.
O símbolo dessa guinada foi o Game Pass, serviço de assinatura que prometia acesso amplo a catálogo mediante pagamento mensal. A estratégia redefiniu o posicionamento do Xbox, mas passou a ser questionada quando o crescimento de hardware esfriou e os custos de conteúdo aumentaram. O modelo exige escala contínua — e escala custa caro.
Nos últimos anos, o console perdeu tração relativa no mercado, enquanto a estratégia multiplataforma ampliou presença, mas diluiu a centralidade do equipamento. A expansão foi real; o desafio passou a ser rentabilidade.
A nova CEO de Microsoft Gaming é Asha Sharma, executiva com trajetória ligada à IA. Em mensagem aos funcionários, prometeu reforçar o compromisso com grandes jogos e com a comunidade histórica do Xbox.
A troca de comando consolida uma virada: após apostar em escala inédita, a Microsoft agora exige eficiência proporcional ao investimento. O Xbox entra em uma fase em que narrativa e números precisarão caminhar juntos, sob uma liderança mais conectada à agenda tecnológica de Satya Nadella.