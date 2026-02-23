A jornada de um CEO até o topo — e como Phil Spencer, do Xbox, terminou 'aposentado'

A era Phil Spencer no Xbox terminou do mesmo tamanho que suas ambições: gigantesca — e pressionada pelos próprios números. Após 12 anos à frente da divisão de games, o executivo deixou o comando pouco tempo após uma das maiores aquisições da história do mundo dos negócios, com US$ 68,7 bilhões desembolsados para trazer a Activision Blizzard para a Microsoft. Em comunicado interno, o CEO Satya Nadella afirmou que Spencer se aposentou após 38 anos na empresa e seguirá como conselheiro na transição.

Ainda que a versão oficial fale em aposentadoria planejada, o contexto, porém, era em torno de uma cobrança crescente que, segundo os analistas, não foi atendida nos últimos balanços. No segundo trimestre do ano fiscal de 2026, encerrado em dezembro de 2025, a Microsoft registrou queda de 9% na receita de Gaming, com tombo de 32% em hardware e recuo de 5% em conteúdo e serviços do Xbox. Depois da maior compra da história do setor, o Xbox deixou de ser um braço experimental para se tornar um ativo bilionário sob vigilância direta do topo da companhia.

A saída simultânea de Sarah Bond, presidente e COO do Xbox, reforça o redesenho no comando. Ela permanece apenas durante a transição. O movimento ocorre após uma sequência de demissões, reestruturações e fechamento de estúdios, decisões que abalaram a imagem da divisão justamente quando o discurso era de expansão global.

A incorporação da dona de franquias como Call of Duty mudou o centro de gravidade do negócio. Séries anuais de grande escala e monetização recorrente ganharam protagonismo, enquanto cresceu a expectativa de alinhamento do Xbox à agenda de inteligência artificial, hoje prioridade da persona pública de Nadella.

De arquiteto da recuperação à pressão por escala

Quando assumiu em 2014, Spencer herdou um Xbox fragilizado pelo lançamento conturbado do Xbox One. Reconstruiu pontes com jogadores ao ampliar a retrocompatibilidade, integrar o PC ao ecossistema e apostar em serviços. Tornou-se o rosto de uma virada que devolveu relevância à marca.

O símbolo dessa guinada foi o Game Pass, serviço de assinatura que prometia acesso amplo a catálogo mediante pagamento mensal. A estratégia redefiniu o posicionamento do Xbox, mas passou a ser questionada quando o crescimento de hardware esfriou e os custos de conteúdo aumentaram. O modelo exige escala contínua — e escala custa caro.

Nos últimos anos, o console perdeu tração relativa no mercado, enquanto a estratégia multiplataforma ampliou presença, mas diluiu a centralidade do equipamento. A expansão foi real; o desafio passou a ser rentabilidade.

A nova fase sob comando alinhado à IA

A nova CEO de Microsoft Gaming é Asha Sharma, executiva com trajetória ligada à IA. Em mensagem aos funcionários, prometeu reforçar o compromisso com grandes jogos e com a comunidade histórica do Xbox.

A troca de comando consolida uma virada: após apostar em escala inédita, a Microsoft agora exige eficiência proporcional ao investimento. O Xbox entra em uma fase em que narrativa e números precisarão caminhar juntos, sob uma liderança mais conectada à agenda tecnológica de Satya Nadella.