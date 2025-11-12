BTG Pactual Hall é inaugurado em São Paulo e promete marcar a cultura brasileira

A cidade de São Paulo recebeu um dos empreendimentos culturais mais aguardados do país, o BTG Pactual Hall. O espaço, que foi inaugurado oficialmente em 24 de outubro de 2025, nasceu da união entre Ministério da Cultura, BTG Pactual e a produtora Aventura, reconhecida como a principal plataforma de arte e cultura do Brasil.

Localizado no Beyond The Club São Paulo, no espaço que antes abrigava o histórico Teatro Alfa, o novo hall foi projetado para ser um centro de referência em espetáculos musicais, dramaturgia, dança, shows e comédia, preservando a tradição do endereço e incorporando o que há de mais moderno em tecnologia e conforto.

O empreendimento é fruto da parceria entre KSM Realty, BTG Pactual Asset Management e Realty Properties, com gestão cultural da Aventura.

O resultado é um teatro que combina sofisticação, diversidade e compromisso com a economia criativa, consolidando-se como um dos principais símbolos do fomento à cultura no Brasil.

Do palco à transformação: viva a experiência BTG Pactual Hall.

A estreia com dois espetáculos icônicos

A estreia do BTG Pactual Hall foi marcada por dois grandes espetáculos produzidos pela Aventura. O primeiro, o musical “Hair”, aconteceu no dia da inauguração, 24 de outubro, celebrando a liberdade, a resistência e a mensagem atemporal do movimento hippie dos anos 1960.

Dirigido por Charles Möeller e Claudio Botelho, o espetáculo chegou à São Paulo após temporada de sucesso no Rio de Janeiro e promete emocionar com clássicos como “Aquarius” e “Let the Sunshine In”.

Em 4 de novembro, o palco recebeu “Vozes Negras — A Força do Canto Feminino”, idealizado e dirigido por Gustavo Gasparani. O musical-homenagem resgata a trajetória de grandes cantoras negras brasileiras — de Clementina de Jesus a Iza e Ludmilla — que transformaram a cena cultural e romperam barreiras de gênero e raça.

Todas as terças, quartas e quintas, às 20h, trarão novas homenageadas e repertórios diferentes, em formato de série teatral. Ambas as produções reforçam o propósito do novo teatro de valorizar a diversidade artística e promover experiências transformadoras.

Cultura, inovação e propósito social

Mais do que um novo endereço para espetáculos, o BTG Pactual Hall nasce com o compromisso de formar e incluir.

Em 2026, o espaço abrirá uma segunda sala para 200 pessoas, voltada à produção intimistas, e oferecerá cursos gratuitos de formação para profissionais da economia criativa, com possibilidade de contratação pela própria Aventura.

Para o BTG Pactual, a iniciativa reforça o papel da cultura como motor de desenvolvimento social e humano.

“A cultura é um dos pilares que sustentam a identidade do BTG Pactual. Associar nosso nome a um espaço que celebra e valoriza a arte reforça o compromisso do banco com a economia criativa”

André Kliousoff, CMO do BTG Pactual

Clientes do banco terão benefícios exclusivos:

50% de desconto em produções patrocinadas, como Hair

30% nos demais espetáculos

Pré-venda antecipada

O legado de um palco histórico

O BTG Pactual Hall dá continuidade à história de um dos espaços mais emblemáticos da cena artística paulistana.

Os grandes musicais do Brasil têm um novo endereço.

“Costumo dizer que este teatro sempre foi o espaço do ‘sim’. Um lugar de liberdade, acolhimento e ousadia criativa”, relembra Aniela Jordan, sócia-fundadora e diretora artística da Aventura.

Sob sua liderança e a de Luiz Calainho e Giulia Jordan, a Aventura mantém viva essa herança, modernizando o espaço e projetando-o para o futuro.

A empresa é responsável também por locais como o Teatro Riachuelo Rio, o Teatro Adolpho Bloch e a Arena B3, além de inaugurar, em breve, o Teatro YouTube em São Paulo.

Para Oscar Segall, sócio da KSM Realty, o projeto representa “a combinação perfeita entre cultura, inovação e estilo de vida”.

Um símbolo da nova fase da cultura brasileira

Com sua estreia, o BTG Pactual Hall consolida-se como um marco na revitalização da cena cultural de São Paulo. Um espaço que preserva a história, celebra a diversidade e projeta o futuro, com a energia de quem acredita no poder transformador da arte.

O BTG Pactual Hall já abriu suas cortinas.