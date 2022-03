Oscar se posiciona sobre tapa dado por Will Smith em Chris Rock

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, organização responsável pelo Oscar, se posicionou nesta segunda-feira, 28, sobre o tapa que Will Smith deu no comediante Chris Rock, que apresentava parte da cerimônia.

O tapa, apesar de parecer cenográfico, não estava no roteiro da premiação. Na ocasião, Will Smith exclamou palavrões, algo terminantemente proibido em eventos ao vivo na TV americana.

Will Smith reagiu a uma piada de Chris Rock sobre sua mulher, a atriz Jada Pinkett Smith, em tratamento contra uma doença autoimune chamada alopecia, que gera calvície. No palco, Chris Rock comparou Jada à personagem G.I. Jane, interpretada pela atriz Demi Moree no filme Até o limite da honra (1997). No longa, a personagem tem o cabelo raspado porque faz parte da Marinha.

"Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca", gritou o ator, após dar o tapa na cara de Chris Rock e voltar para a plateia. Na sequência, Jada e Denzel Washington conversaram com Will Smith e o acalmaram. Ambos trocaram palavras sobre o ocorrido enquanto Jada se ajoelhava, em tom de desespero, diante do marido.

"Eu sei que em nossa profissão temos de ser capazes de aceitar abuso, ouvir loucuras, ouvir pessoas nos desrespeitando, sorrir e fingir que está tudo bem. Então Denzel Washington me disse, e eu adorei ouvir isso, que "nos meus melhores momentos, preciso ter cuidado, pois é aí que o diabo vem", contou Will Smith, chorando, após a confusão. "Quero ser um caminho para o amor."

Em publicação no Twitter, a Academia fez sua declaração oficial sobre o ocorrido: “A Academia não tolera violência em nenhuma forma. Nesta noite, temos o prazer de celebrar nossos vencedores da 94ª edição do Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e dos amantes do cinema ao redor do mundo”. A organizadora do Oscar tem um código de conduta que convidados e premiados devem seguir.

The Academy does not condone violence of any form. Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

Segundo a revista americana Variety, o departamento de polícia de Los Angeles confirmou que Chris Rock não quis registrar um boletim de ocorrência contra Will Smith.