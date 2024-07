Com patrocínio da Visa, Team Liquid pretende impulsionar a equipe brasileira de Valorant

Fera em esportes eletrônicos ao redor do mundo, a Team Liquid pretende impulsionar seu time brasileiro de Valorant, famoso game da Riot, e para isso vai contar com o patrocínio da Visa. A parceria foi anunciada oficialmente nesta segunda-feira, 22.

A companhia de pagamentos digitais terá o naming rights e vai estampar o peito dos uniformes da equipe. O time agora vai se chamar Team Liquid Visa até o fim de 2025. O acordo também inclui apoio financeiro à organização e diversas ações e eventos.

A entrada da empresa no universo dos games é mais do que uma tática de negócios. É uma iniciativa para reforçar seu compromisso com a inclusão por meio do esporte, agora voltado para os fãs da Cavalaria, segundo Carla Mitta, vice-presidente de Marketing da Visa do Brasil.

“O espaço conquistado pela indústria de esportes eletrônicos oferece uma oportunidade de nos conectar com uma geração que exige soluções de pagamentos cada vez mais fluídas, seguras e convenientes", diz. “Com essa parceria, queremos fortalecer a relevância e o impacto da Team Liquid, apoiando os pequenos passos de cada uma das atletas em busca de suas melhores versões”.

Quem será o embaixador?

Nesta parceria, o streamer da Liquid, Leonardo “FRTTT” Braz, se tornará embaixador da Visa no Brasil. A marca será destacada na loja online da Team Liquid e nas mídias sociais, com eventos e conteúdos colaborativos planejados para os próximos 18 meses, incluindo posts patrocinados, teasers, propagandas e outras ações. O logo da Visa também estará presente em todas as livestreams realizadas pelas jogadoras de Valorant da TL e por FRTTT.

No time desde maio de 2022, FRTTT tornou-se em março deste ano o primeiro jogador do mundo a alcançar o nível Radiante Global em todos os servidores de Valorant. Ele também é responsável pela promoção da competição inclusiva Resenha das Minas, que oferece oportunidades para meninas de todo o Brasil se destacarem no cenário competitivo do game.

O time brasileiro de Valorant da Team Liquid é pentacampeão do VCT Game Changers Brasil, o principal campeonato nacional da modalidade, e atual vice-campeão do mundial Game Changers Championship.

A equipe também foi a primeira do cenário inclusivo a avançar para as fases classificatórias do Valorant Challengers Brazil (VCB), um torneio brasileiro predominantemente masculino.

“Nosso time brasileiro de Valorant conversa diretamente com as gerações Z e Alpha e casam perfeitamente com o posicionamento da Visa. ‘O Poder dos Pequenos Passos’ faz parte da história da Team Liquid Brasil”, conta Rafael Queiroz, general manager da Team Liquid no Brasil. “Estamos colhendo os frutos de um trabalho que começamos em 2022 quando montamos nossa equipe de Valorant. A expectativa é elevar ainda mais o nível, com performances de destaque em âmbito global”.