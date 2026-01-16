Pré-Carnaval 2026 em SP: veja a programação dos blocos em janeiro

Repórter
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 12h45.
Após a ressaca das festas de Ano Novo, os paulistanos já se preparam para pular o Carnaval 2026. Por isso, durante todo o mês de janeiro, a cidade de São Paulo vai sediar uma série de ensaios de blocos e grandes festas que aquecerão temporada pré‑carnavalesca, reunindo desde grupos tradicionais até atrações variadas.
A seguir, veja uma seleção dos principais eventos programados para as próximas semanas, enquanto a folia oficial não chega.
A programação reúne escolas de samba em quatro datas diferentes, como prévia do Carnaval. A primeira noite, na sexta-feira, 16, recebe Mocidade Alegre e Salgueiro, com participação de Dudu Nobre.
No dia 24, Gaviões da Fiel se junta à Vila Isabel, com Almirzinho. Já em 30 de janeiro, é a vez de Nenê de Vila Matilde e Portela, ao lado de Márcio Art. O encerramento ocorre em 6 de fevereiro, com Rosas de Ouro, Grande Rio e a banda Demônios da Garoa.
Tokio Marine Hall – r. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo, zona sul. Dias 16, 24 e 30/1 e 6/2, às 22h. Ingressos a partir de R$ 155 via Ticketmaster.
O evento ocupa uma antiga fábrica com atrações que combinam blocos carnavalescos e música independente. A programação começa no sábado, 17, com o “Carnaval Jamaicano”, com os blocos Jah É, Skavarana e Kaya na Gandaia. No domingo, 18, participam Bloco Pirata, Besta É Tu e Hormônios da Garoa. As atividades seguem até 22 de fevereiro.
Tarantino Cervejaria – r. Miguel Nelson Bechara, 316, Limão, zona norte. Sábado (17), às 16h, R$ 30. Domingo (18), às 15h, a partir de R$ 25. Ingressos via Sympla. Programação: @tarantinocultural
Os ensaios são realizados no Pavilhão Audio com entrada gratuita, limitada a 7.000 pessoas por dia. Entre as atrações, estão o diretor artístico Simoninha, a Banda do Baixo Augusta, os cantores Bruna Pazinatto e Hevelson Oliveira, além dos DJs Tatá Aeroplano e Daniel Martins. O tema de 2026, “São Paulo Não Dorme”, homenageia a vida noturna da cidade.
Pavilhão Audio – r. Tagipuru, 969, Barra Funda, zona oeste. Domingo (18) e de 25/1 a 1º/2, às 15h. Ingressos gratuitos via @academicosdobaixoaugusta.
Com o espetáculo “Tambores sempre Tambores – Okan Ópera Negra – Beijo na Alma: Girlei Luiza Miranda”, o bloco homenageia a percussionista e cantora nascida na Brasilândia. Formado por 400 mulheres, valoriza tradições africanas e afro-brasileiras com foco no protagonismo da mulher negra.
Casa Natura Musical – r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, zona oeste. Domingo (18), às 18h. Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla. @casanaturamusical
O grupo interpreta sucessos do Carnaval como “Taj Mahal”, “Explode Coração” e “Fio Maravilha”. Participam também João Suplicy e Vitor da Candelária.
Audio – av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, zona oeste. Sábado (17), às 21h. Ingressos a partir de R$ 50 via Ticket360.
BaianaSystem promove a primeira edição de seu pré-Carnaval com participações de Emicida e Luedji Luna. O encontro celebra conexões entre culturas sul-americanas e africanas.
Memorial da América Latina – r. Tagipuru, 500, Barra Funda, zona oeste. Sábado (24), às 13h. Ingressos R$ 230 via Shotgun. @baianasystem
Com repertório que mistura pop, MPB, brega funk e forró, o cantor interpreta músicas como “Flutua”, “Amor Marginal” e “Cuba”. Convidados especiais ainda serão divulgados.
Casa Natura Musical – r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, zona oeste. Sábado (24), às 22h. Ingressos a partir de R$ 110 via Sympla. @casanaturamusical
A artista, vencedora do Latin Grammy em 2020 e 2024, antecipa o bloco Forrozin com repertório nordestino que inclui Daniela Mercury, Dominguinhos e Geraldo Azevedo.
Casa Natura Musical – r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, zona oeste. Sexta (23), às 22h. Ingressos a partir de R$ 90 via Sympla. @casanaturamusical
O bloco homenageia trilhas clássicas do cinema, com arranjos em ritmos carnavalescos. Pop, axé e funk também compõem o repertório. Fantasias são incentivadas.
Goela Bar – r. Fidalga, 396, Vila Madalena, zona oeste. Sábado (24), às 16h. Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla. @blococasacomigo
O bloco apresenta ensaio em Santo Amaro pela primeira vez, com repertório dedicado à obra de Rita Lee. As canções ganham arranjos em ritmos como marchinha, frevo e samba.
Casa Natura Musical – r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, zona oeste. Domingo (25), às 17h30. Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla. @casanaturamusical
A bateria formada por 130 mulheres comemora os 10 anos do bloco com um repertório de vozes femininas da música brasileira e internacional. Estão no setlist Carmem Miranda, Beyoncé, Rita Lee e outras.
Casa Natura Musical – r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, zona oeste. Sexta (30), às 20h. Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla. @casanaturamusical
O bloco mistura sambas autorais com homenagens a compositores brasileiros. Também revisita sucessos contemporâneos.
Casa Natura Musical – r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, zona oeste. Sábado (31), às 21h. Ingressos a partir de R$ 90, com doação de 1 kg de alimento, via Sympla. @casanaturamusical
O evento ocupa três pistas em festa de 14 horas, com pop, funk, pagode e música eletrônica. A pista externa é voltada para house, e a interna recebe show da cantora Pocah.
High Club São Paulo – r. João Rudge, 115, Casa Verde, zona norte. Sábado (31), às 16h. Ingressos a partir de R$ 20 via Shotgun. @agradagregos
O Carnaval de São Paulo em 2026 será comemorado nos dias 16 e 17 de fevereiro, segunda e terça-feira. A programação oficial, no entanto, se inicia antes do feriado, com atividades que movimentam a cidade ao longo do mês.
Os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi estão agendados para os dias 13, 14 e 15 de fevereiro. Já o Desfile das Campeãs, que reúne as agremiações com melhor desempenho, ocorrerá no dia 21.