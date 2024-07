Visa e Banco do Brasil lançam pagamento por aproximação em relógios da Garmin

A Visa e o Banco do Brasil firmaram uma parceria com a Proparts, distribuidora oficial da Garmin no Brasil, para introduzir a tecnologia de pagamento por aproximação Garmin Pay. A partir deste mês, os clientes Ourocard Visa já podem adicionar suas credenciais de pagamento diretamente em seus smartwatches Garmin.

Com essa iniciativa, Visa se torna o primeiro emissor a disponibilizar essa tecnologia no país. A funcionalidade busca atender aqueles que se exercitam e preferem não carregar a carteira para realizar compras após o treino, além de promover o uso de pagamentos por aproximação. Atualmente, mais de 60% das transações Visa já são realizadas por essa modalidade.

Garmin Pay: recurso facilita pagamentos para quem está no momento de prática esportiva

"A parceria com a Garmin se alinha aos nossos objetivos de oferecer soluções convenientes, seguras e inovadoras", afirmou Fernando Amaral, vice-presidente de Soluções e Inovação da Visa do Brasil. Segundo a Abecs, 87% dos consumidores que utilizam o pagamento por aproximação destacam a comodidade e a rapidez como os principais benefícios.

Claudemiro Gomes da Silva Junior, gerente executivo da diretoria de meios de pagamentos do BB, ressaltou a importância do esporte e a satisfação em oferecer essa nova funcionalidade aos clientes Ourocard Visa. "Queremos estar com nossos clientes em todos os momentos, e agora eles podem realizar compras de maneira prática e segura, sem a necessidade de um cartão físico", disse Silva Junior.

Os smartwatches com Garmin Pay contam com uma camada extra de proteção proporcionada pelo programa Visa Ready for Tokenization, em parceria com a FitPay. Essa tecnologia substitui os dados sensíveis do cartão por um identificador digital único, tornando as transações mais seguras e facilitando o processo de compra.

Como adicionar seu cartão no Garmin Pay

Para adicionar o cartão Ourocard Visa no Garmin Pay, siga os seguintes passos: Abra o app Garmin Connect e selecione seu smartwatch. Escolha "Garmin Pay" e adicione seu cartão, criando uma senha. Aceite os termos e condições do Garmin Pay e do Banco do Brasil. Confirme sua identidade por meio da autenticação no app BB.

Inicialmente, a solução estará disponível apenas para dispositivos com sistema operacional Android, mas em breve também será compatível com iOS. Além disso, os pagamentos por aproximação só poderão ser realizados na função crédito.