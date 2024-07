Na China, Visa e MasterCard reduzem taxas de vendedores por pagamentos com cartões internacionais

A Visa e a MasterCard reduziram as taxas cobradas de comerciantes chineses para transações feitas por portadores de cartões internacionais desde 15 de junho, de acordo com especialistas da indústria de pagamentos. As informações são do portal de notícias cjinês, Yicai Global.

Turistas estrangeiros que viajam para a China enfrentam inconveniência, pois os comerciantes chineses geralmente não aceitam cartões bancários internacionais devido às altas taxas de manuseio.

Os principais provedores de serviços de cartões de pagamento internacionais reduzirão suas taxas para transações com cartões bancários estrangeiros na China continental para cerca de 1,5%, de entre 2,5% e 3%, informou a mídia financeira Caixin. As taxas para cartões bancários chineses são em torno de 0,6%.

As taxas ajustadas para transações com cartões bancários estrangeiros beneficiaram até agora mais de 45.000 comerciantes na China continental, segundo o Banco Agrícola da China. Outros bancos estatais chineses, como o Banco da China, o Banco de Construção da China e o Banco Industrial e Comercial da China, também divulgaram avisos sobre a redução das taxas de transação.

O número de transações de vendas offline realizadas na China continental com cartões bancários estrangeiros quase dobrou para 1,7 milhão em maio, em comparação com fevereiro, atingindo um valor de cerca de 3 bilhões de yuans (US$ 408,7 milhões).

As transações feitas com cartões bancários estrangeiros da MasterCard na China continental mais do que dobraram até 31 de maio em comparação com um ano atrás.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global