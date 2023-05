Virada Cultural 2023 na Zona Norte: confira horários dos palcos e a programação completa de shows

A Virada Cultural 2023 de São Paulo acontece neste final de semana nos dias 27 e 28 de maio. Com um modelo decentralizado, o evento terá mais de 12 palcos espalhados pela cidade, três a mais do que na edição anterior.

Segundo a prefeitura, serão 500 apresentações. Entre as principais atrações que irão tocar na Zona Norte de SP estão Emicida, Marcelo Falcão, Carlinhos Brown, Negra Li, Vanessa da Mata e Ferrugem.

Para você conseguir escolher quais atrações vai aproveitar nesse final de semana, a EXAME mergulhou na programação do evento e detalhou os horários dos shows na região norte da capital.

A programação é sujeita a alteração. Os espaços estão sujeitos a lotação. É necessário consultar a idade indicativa dos eventos.

Shows da Virada Cultural na Zona Norte no dia 27/05; veja horários

Palco Brasilândia

19h - Marcelo Falcão

Palco da Juventude

19h - Anderson Tobias

21h - Quintal da Xika

Palco Parada Inglesa

17h - Carlinhos Brown

19h - Tiee

21 - Mc Rick + Wesley Gonzaga

Palco Perus

17h - Thulla Melo

19h - Thaíde

21h - BC Raff

Palco Rio Cabuçu

18h - Negra Li

20h - A Dama

Casa de Cultura Vila Guilherme

19h - Boogarins

Shows da Virada Cultural na Zona Norte no dia 28/05; veja horários

Palco Brasilândia

12h - Colo de Deus

15h - Vanessa da Mata

17h - Emicida

Palco da Juventude

13h - MC Soffia

15h - Marquinhos Sensação

Palco Rio Piatã

12h - Kemilly Santos

Palco Parada Inglesa

13h - Leidy Murilho

17h - Ferrugem

Palco Perus

13h - Thales Lessa

15h - Leo & Junior

17h - Froid

Palco Rio Cabuçu

14h - Jonathan Ferr

16h - Black Pantera

Casa de Cultura São Rafael

16h - Banda Sudestino

Onde será o show do Emicida na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show do Emicida na Virada Cultural 2023 será no Palco Campo Limpo às 17h no dia 28/05.

Onde será o show do Marcelo Falcão na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show do Marcelo Falcão na Virada Cultural 2023 será no Palco Brasilândia às 19h no dia 27/05.

Onde será o show do Carlinhos Brown na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show do Carlinhos Brown na Virada Cultural 2023 será no Palco Parada Inglesa às 17h no dia 27/05.

Onde será o show da Negra Li na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show da Negra Li na Virada Cultural 2023 será no Palco Rio Cabuçu às 18h no dia 27/05.

Onde será o show da Vanessa da Mata na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show da Vanessa da Mata na Virada Cultural 2023 será no Palco Brasilândia às 15h no dia 28/05.

Onde será o show do Ferrugem na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show do Ferrugem na Virada Cultural 2023 será no Palco Parada Inglesa às 17h no dia 28/05.

Quais regiões de SP terão shows da Virada Cultura

Ao todo, serão 12 palcos de eventos espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. São eles: