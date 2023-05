Virada Cultural 2023 no Zona Leste: confira horários dos palcos e a programação completa de shows

A Virada Cultural 2023 de São Paulo acontece neste final de semana nos dias 27 e 28 de maio. Com um modelo decentralizado, o evento terá mais de 12 palcos espalhados pela cidade, três a mais do que na edição anterior.

Segundo a prefeitura, serão 500 apresentações. Entre as principais atrações que irão tocar na Zona Leste de SP estão Baco Exu do Blues, Pixote, Dilsinho, Aline Barros, Olodum e Grupo Bom Gosto.

Para você conseguir escolher quais atrações vai aproveitar nesse final de semana, a EXAME mergulhou na programação do evento e detalhou os horários dos shows na região leste da capital.

A programação é sujeita a alteração. Os espaços estão sujeitos a lotação. É necessário consultar a idade indicativa dos eventos.

Shows da Virada Cultural na Zona Leste no dia 27/05; veja horários

Palco Cidade Tirandentes

19h - O Kannalha

Palco Itaquera

17h - Baco Exu do Blues

19h - Olodum

21h - Dj Oreia, Don Juan e Neguinho do Kaxeta

Palco São Miguel Paulista

17h - Vitor Fernandes

19h - Psirico

20h - Adão Negro

21h - Protoje

Palco Rio Itaqueruna

18h - Sidoka

Palco Rio Ribeirão

18h - Andrew Tosh

18h - Andrew Tosh

20h - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Palco Largo do Rosário

20h - O Brasil que Canta e Dança

20h - Samba Lenço de Mauá

21h - Jongo de Guaratingueta

23h - Coletivo Batuque Urbano

Casa de Cultura São Mateus

12h - Forró Delas

17h - Mental Abstrato & Lou Piensa

19h - Terreirão SP

Casa de Cultura São Miguel

19h - Identidade & Tambor - 20 anos de Maracatu Porto de Luanda

Casa de Cultura São Rafael

17h - Anastácia - A Rainha do Forró

19h - Sandro

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Área externa

17h - FBC

Casa de Cultura de Guaianases

19h - Maskavo

Centro Cultural Penha

19h - Samba Lenço de Mauá

Centro Cultural Flávio Império

16h - Duo Badulaque

Casa de Cultura de Brasilândia

19h - Samba no Asfalto

SESC Itaquera

19h - Clube do Balanço

Shows da Virada Cultural na Zona Leste no dia 28/05; veja horários

Palco Cidade Tirandentes

17h - Pixote

Palco Itaquera

11h - Mundo Bita

13h - Aline Barros

15h - Tasha e Tracie

17h - MC Cabelinho

Palco São Miguel Paulista

13h - Clóvis Pinho

15h - Roberta Miranda

17h - Dilsinho

Palco Rio Itaqueruna

12h - Jonas Villar

14h - Lucyana Villar

16h - Di Propósito

Palco Rio Ribeirão

12h - Kira Garcez

14h - Grupo Bom Gosto

17h - MC Dede

Palco Largo do Rosário

10h - Adriana Farias

10h30 - Vera Bianca e Roda de Violeiros

12h - Tonico e Tinoco

15h - Congada de Santa Efigênia de Mogi das Cruzes

16h - Ana Cacimba Azeviche

Casa de Cultura São Mateus

18h - Expressão Ativa

Casa de Cultura São Miguel

14h - Blues Etílicos

16h - Dona Bernadete a Tulipa do Samba

Centro Cultural Vila Formosa

14h - Laila Al Habash

Casa de Cultura São Rafael

10h - Curumierê - Desperte a Criança em você

18h - Mestrinho

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Área externa

12h - Cheiro de Fulô

13h - Haikaiss

Casa de Cultura de Brasilândia

12h - Quebrada Instrumentral

16h - Faraonika

SESC Itaquera

15h - Grupo Triii

Onde será o show do Pixote na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show do Pixote na Virada Cultural 2023 será no Palco Cidade Tiradentes às 17h no dia 28/05.

Onde será o show do Baco Exu do Blues na Virada Cultural 2023? Veja horário

O show do Baco Exu do Blues na Virada Cultural 2023 será no Palco Itaquera às 17h no dia 27/05.

Quais regiões de SP terão shows da Virada Cultura

Ao todo, serão 12 palcos de eventos espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. São eles: