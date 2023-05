Virada Cultural 2023: confira horário dos palcos e a programação completa de shows

A Virada Cultural 2023 de São Paulo acontece neste final de semana nos dias 27 e 28 de maio. O evento terá mais de 12 palcos espalhados pela cidade, três a mais do que na edição anterior. As atrações também irão se apresentar em unidades do Sesc e Casas de Cultura.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o evento, que completa a sua 18ª edição, deve movimentar cerca de R$ 400 milhões na economia da cidade e reunir 4 milhões de pessoas. O investimento municipal é de cerca de R$ 40 milhões.

Segundo a prefeitura, serão 500 apresentações entre as quais Tierry, Roberta Miranda, Ferrugem,, Alceu Valença, Zé Vaqueiro, Fundo de Quintal, BaianaSystem, Dilsinho, Anavitória, Victor Fernandes, Tássia Reis e o grupo Pixote.

Os shows de Karol Conka, Supla, Raça Negra e Liniker foram anunciados pela administração municipal, mas não constam no site oficial do evento. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, Lexa, Negra Li, Livinho e Papatinho também irão se apresentar na Virada, mas ainda não constam na programação.

O único palco que funcionará durante 24 horas será o do Vale do Anhangabaú. Os restantes param no sábado, às 22h e retorna às 10h de domingo. A Virada Cultural do Pertencimento 2023 leva programação para um total de 49 equipamentos culturais municipais participantes, sendo quatro teatros regionais, além do Theatro Municipal; 15 casas de cultura; 12 centros culturais; quatro museus; 11 bibliotecas; e dois CEUs.

Além da programação de shows, todas as arenas apresentam, no domingo, a Viradinha, das 9h ao meio-dia, com atividades e espetáculos voltados para crianças de todas as idades. A programação infantil também conta com Palavra Cantada, no Campo Limpo; Cumbia Cavalera, na Brasilândia; Queen Live Kids, em São Miguel; 16 Toneladas, em Interlagos; Bloquinho Gente Miúda, no M’Boi Mirim; entre outras.

Para você conseguir escolher quais atrações vai aproveitar nesse final de semana, a EXAME mergulhou na programação do evento e detalhou os horários dos shows em todas as regiões da cidade.

A programação é sujeita a alteração. Os espaços estão sujeitos a lotação. Consultar idade indicativa dos eventos.

Quais regiões de SP terão shows da Virada Cultura

Ao todo, serão 12 palcos de eventos espalhadas por todas as regiões da cidade de São Paulo. São eles:

Capela do Socorro (Zona Sul)

Brasilândia (Zona Norte)

Butantã (Zona Oeste)

Campo Limpo (Zona Sul)

Cidade Tiradentes (Zona Leste)

Heliópolis (Zona Sul)

Itaquera (Zona Leste)

M'Boi Mirim (Zona Sul)

Parada Inglesa (Zona Norte)

Parelheiros (Zona Sul)

São Miguel Paulista (Zona Leste)

Vale do Anhangabaú (Centro)

Shows da Virada Cultural no centro no dia 27/05; veja horários

Palco Anhangabaú

18h - Gloria Groove

20h30 - Baiana System

23h - Dread Mar I

Palco São João

19h30 - Amanda Magalhães

SESC Consolação

20h - Céu

SESC Avenida Paulista

18h30 - DJ Bia Sankofa

19h30 - MC Luanna

21h30 - Discopédia

22h30 - Quebrada Queer

23h - DJ Bia Sankofa

SESC 24 de Maio

18h - Alessandra Leão e Sapopemba

19h30 - Manada

SESC Bom Retiro

19h - Bruna Caram

22h - Felipe Cordeiro. Part. Siba

SESC Belenzinho

18h - DJ CecYza (Peru)

19h - Mariachi Reyes Azteca (México)

20h30 - Quimbará

21h30 - Raíces de América

NORTY - Ocupação Amazônica

17h - Suraras do Tapajós

18h - Frente Cumbiero

19h - Amazônia Pop - Aíla, Victor Xamã e Felipe Cordeiro

20h30 - Kratos + Mc Ira + Sumano

22h - Keila

Centro de Pesquisa e Formação

17h - Prosas Musicais: Belle Époque Brasileira: Flauta e Aquarela

Shows da Virada Cultural no centro no dia 28/05; veja horários

Palco Anhangabaú

0h30 - Josyara

9h30 - Banda da PM + Daniela Araújo

12h30 - Filhos da Bahia convida Carlinhos Brown, Reinaldinho e Tonho Matéria

16h - Alceu Valença

Palco São João

3h - TONYYYMON

10h30 - Billy Saga

15h - Arquétipo Rafa

Chácara Lane

16h - Cheiro de Fulô

SESC Consolação

15h - Céu

18h - Céu

SESC Avenida Paulista

0h - Discopédia

17h30 - Quebrada Queer

SESC 24 de Maio

16h - As Obscênicas

SESC Belenzinho

18h - Dunstin Farias

NORTY - Ocupação Amazônica

0h - Je Treme Mon Amour + MC Pokaroupas

2h30 - Maniva

10h - Coletivo Caboquice + Raízes do Carimbó

12h - D'água Negra

14h - Layse + Arthur da Silva

18h - Los Mirlos

Shows da Virada Cultural na Zona Sul no dia 27/05; veja horários

Palco Parelheiros

17h - Simone Mendes

Palco Bristol

17h - Toni Garrido

19h - MC Marechal

21h - Dexter

Palco M’Boi Mirim

17h - Salgadinho

19h - Banda Magníficos

20h - Gabeu

21h - Henrique e Diego

Palco Rio Piraporinha

17h - MC Soffia

Palco Grajaú

19h - Lucccas Carlos

21h - Pagode da 27

Palco Represa do Guarapiranga

20h - Araketu

Palco Capela do Socorro

21h - Xanddy Harmonia

Casa de Cultura M' Boi Mirim

17h - Seu Pereira e Coletivo 401

19h - Monkey Jhayam & Black Mantra

SESC Campo Limpo

18h - Serenando: Samba

SESC Interlagos

18h - Supercombo

SESC Santo Amaro

18h - Hélio Ziskind

20h - Quintal dos Prettos

SESC Vila Mariana

18h - DJ Set com DJ Tony Hits

19h - Black Talk: Produção Cultural e Musical Negra em Pauta

20h - DJ Set com DJ K-Mina

21h - Uli, Tereza Gama, João Parahyba, Grazzi Brasil e DJ Erick Jay

SESC Ipiranga

21h - Ellen Oléria Canta Beyoncé

Casa de Cultura Chico Science – Ipiranga

19h - Ratos de Porão

Shows da Virada Cultural na Zona Sul no dia 28/05; veja horários

Palco Parelheiros

15h - Fundo de Quintal

17h - Tarcísio do Acordeon

Palco Heliópolis

13h - Ao Cubo

15h - Edson Gomes

17h - Tierry

Palco Bristol

13h - Rastapé

17h - MC Kekel

Palco M’Boi Mirim

13h - André e Felipe

Palco Rio Piraporinha

13h - Renascer Praise

14h - Afrocidade

Palco Rio Ipiranga

12h - Ndee Naldinho

16h - Dj Zulu

Palco Grajaú

13h - Roupa Nova

17h - Yago Oproprio

17h - Brime

Palco Campo Limpo

13h - Cassiane

15h - Solange Almeida

Palco Rio Diniz

14h - Jorge Vercillo

Palco Represa do Guarapiranga

12h - Flavio Victor

Palco Capela do Socorro

13h - Banda Dominus

17h - Zé Vaqueiro

Casa de Cultura M' Boi Mirim

15h - Abayomy convida Dele Sosimi

SESC Campo Limpo

14h - Pagogeu

17h - Pagode do Rodrigueta Convida Raquel Tobias

SESC Interlagos

16h - Far From Alaska

SESC Santo Amaro

12h - Hélio Ziskind

12h - Disco é Brinquedo

16h - Chuveiro in Concert com Érika Martins

SESC Vila Mariana

17h - DJ Set com DJ K-Mina

18h - Uli, Tereza Gama, João Parahyba, Grazzi Brasil e DJ Erick Jay

SESC Ipiranga

18h - Ellen Oléria Canta Beyoncé

Casa de Cultura Chico Science – Ipiranga

12h - Orleans Street Jazz Band

14h - Jeff Moraes

Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra

14h - DJ NUTS

16h - Indígenas Futuristas

17h - Curumin - 20 anos de carreira

18h - Nego Bala

Casa de Cultura Santo Amaro Manoel Mendonça

16h - Rudã e Raphael

Centro Cultural Culturas Negras "Mãe Sylvia de Oxalá"

18h - Vocal Kuimba

Shows da Virada Cultural na Zona Leste no dia 27/05; veja horários

Palco Cidade Tirandentes

19h - O Kannalha

Palco Itaquera

19h - Olodum

Palco São Miguel Paulista

17h - Vitor Fernandes

19h - Psirico

21h - Protoje

Palco Rio Itaqueruna

18h - Sidoka

Palco Rio Ribeirão

18h - tocam nesta, as mulheres são protagonistas.

20h - Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Palco Largo do Rosário

20h - O Brasil que Canta e Dança

20h - Samba Lenço de Mauá

21h - Jongo de Guaratingueta

23h - Coletivo Batuque Urbano

Casa de Cultura São Mateus

12h - Forró Delas

17h - Mental Abstrato & Lou Piensa

19h - Terreirão SP

Casa de Cultura São Miguel

19h - Identidade & Tambor - 20 anos de Maracatu Porto de Luanda

Casa de Cultura São Rafael

17h - Anastácia - A Rainha do Forró

19h - Sandro

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Área externa

17h - FBC

Casa de Cultura de Guaianases

19h - Maskavo

Centro Cultural Penha

19h - Samba Lenço de Mauá

Centro Cultural Flávio Império

16h - Duo Badulaque

Casa de Cultura de Brasilândia

19h - Samba no Asfalto

SESC Itaquera

19h - Clube do Balanço

Shows da Virada Cultural na Zona Leste no dia 28/05; veja horários

Palco Cidade Tirandentes

17h - Pixote

Palco Itaquera

13h - Aline Barros

15h - Tasha e Tracie

17h - MC Cabelinho

Palco São Miguel Paulista

15h - Roberta Miranda

17h - Dilsinho

Palco Rio Itaqueruna

12h - Jonas Villar

14h - Lucyana Villar

16h - Di Propósito

Palco Rio Ribeirão

12h - Kira Garcez

14h - Grupo Bom Gosto

Palco Largo do Rosário

10h - Adriana Farias

10h30 - Vera Bianca e Roda de Violeiros

12h - Tonico e Tinoco

15h - Congada de Santa Efigênia de Mogi das Cruzes

16h - Ana Cacimba Azeviche

Casa de Cultura São Mateus

18h - Expressão Ativa

Casa de Cultura São Miguel

14h - Blues Etílicos

16h - Dona Bernadete a Tulipa do Samba

Centro Cultural Vila Formosa

14h - Laila Al Habash

Casa de Cultura São Rafael

10h - Curumierê - Desperte a Criança em você

18h - Mestrinho

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Área externa

12h - Cheiro de Fulô

13h - Haikaiss

Casa de Cultura de Brasilândia

12h - Quebrada Instrumentral

16h - Faraonika

SESC Itaquera

15h - Grupo Triii

Shows da Virada Cultural na Zona Norte no dia 27/05; veja horários

Palco Brasilândia

19h - Marcelo Falcão

Palco da Juventude

19h - Anderson Tobias

21h - Quintal da Xika

Palco Parada Inglesa

17h - Carlinhos Brown

19h - Tiee

Palco Perus

17h - Leo & Junior

19h - Thaíde

21h - BC Raff

Palco Rio Cabuçu

20h - A Dama

Casa de Cultura Vila Guilherme

19h - Boogarins

Shows da Virada Cultural na Zona Norte no dia 28/05; veja horários

Palco Brasilândia

15h - Vanessa da Mata

Palco da Juventude

13h - MC Soffia

15h - Marquinhos Sensação

Palco Rio Piatã

12h - Kemilly Santos

Palco Parada Inglesa

13h - Leidy Murilho

17h - Ferrugem

Palco Perus

13h - Thales Lessa

15h - Thulla Melo

17h - Froid

Palco Rio Cabuçu

14h - Jonathan Ferr

16h - Black Pantera

Shows da Virada Cultural na Zona Oeste no dia 27/05; veja horários

Palco Butantã

17h - Roberta Campos + Kiko Zambianchi

19h - ATTOXXA

Palco Rio Pirajussara

18h - Tássia Reis

Palco Tendal da Lapa

17h - James BKS

19h - Larissa Luz

21h - Mart'nália

SESC Pompéia

20h - Banda Sentimentos

20h30 - Chroma Key ao Vivo: Realeza do Brega

23h30 - Otto Canta Reginaldo Rossi

SESC Pinheiros

17h - Um Tza Fanfarra - Kapelye

19h - Baile do Ribeiro

21h - Ivan Lins - "A Gente Merece Ser Feliz "

22h30 - Karaokêra Querida

Casa de Cultura Butantã

17h - Garotos Podres

19h - Cólera

Shows da Virada Cultural na Zona Oeste no dia 28/05; veja horários

Palco Butantã

13h - Eli Soares

15h - AnaVitória

17h - Marina Sena

Palco Rio Pirajussara

12h - Kemuel

Palco Tendal da Lapa

11h - Let's Bowie

13h - Sofía Viola

17h - Tulipa Ruiz

Centro Cultural Tendal da Lapa

15h - Tom Zé

SESC Pompéia

10h30 - Chroma Key ao Vivo: Realeza do Brega

15h - Karaokêra Querida

18h - Otto Canta Reginaldo Rossi

SESC Pinheiros

17h - Um Tza Fanfarra - Kapelye

18h - Ivan Lins - "A Gente Merece Ser Feliz "

Centro Cultural da Diversidade – Arena

14h - Sodomita

16h - Jup do Bairro

Casa de Cultura Butantã