O brasileiro fez mais compras, mas gastou menos a cada pedido na Black Friday de 2026. A principal data promocional do varejo, realizada nesta sexta-feira, 27 de novembro, registrou um crescimento de 34% no volume de pedidos e de 10% no faturamento dos marketplaces, plataformas que reúnem diferentes vendedores, em relação à edição do ano passado.

Os dados são de um levantamento da TOTVS, gigante brasileira de tecnologia, com base em informações transacionais do varejo.

A partir dos indicadores divulgados pela companhia, porém, é possível estimar uma queda de aproximadamente 18% no tíquete médio por pedido na comparação anual.

Na prática, as plataformas conseguiram ampliar o volume de vendas, mas com transações de menor valor.

Outro dado chama a atenção. Tradicionalmente associada à corrida por descontos logo após a meia-noite, a Black Friday deste ano teve seus picos de pedidos nos marketplaces durante a noite de sexta-feira, e não na madrugada ou nas primeiras horas da manhã.

Na avaliação da TOTVS, o movimento indica um consumidor mais habituado à data promocional, disposto a pesquisar preços e comparar ofertas antes de concluir uma compra.

A Black Friday já não dura apenas um dia

Nos últimos anos, o varejo brasileiro ampliou o calendário de promoções. Além das campanhas antecipadas de Black Friday, ganharam espaço as chamadas datas duplas, como 9/9, 10/10 e 11/11, popularizadas pelas plataformas de comércio eletrônico.

Na prática, o consumidor passou a ter mais oportunidades de encontrar descontos ao longo do ano, reduzindo a necessidade de concentrar suas compras na última sexta-feira de novembro.

“As datas duplas e outras campanhas ao longo do ano ampliaram o calendário promocional do varejo e dividiram as oportunidades de venda. Isso exige que os varejistas tenham operações cada vez mais unificadas e preparadas para atender o consumidor em diferentes canais e momentos de compra”, diz Elói Assis, diretor-executivo de produtos para varejo da TOTVS.

A mudança traz um desafio para as empresas do setor. Se antes boa parte dos esforços de marketing, logística e gestão de estoques estava concentrada em uma única data, agora os varejistas precisam se preparar para diferentes picos de demanda ao longo do calendário comercial.

A disputa pelo consumidor em diferentes canais

A jornada de compra também ficou mais fragmentada. A pesquisa de um produto pode começar em um vídeo nas redes sociais, passar pela comparação de preços em marketplaces e terminar em uma loja física.

Para os varejistas, isso aumenta a importância da integração dos estoques, dos sistemas de vendas e das operações de entrega.

“Com consumidores transitando entre lojas físicas, redes sociais, e-commerces e marketplaces, os varejistas precisam integrar canais, otimizar a gestão de estoques e pedidos e acompanhar a operação em tempo real”, afirma Assis.

O desafio do varejo, portanto, passa cada vez mais por conquistar o consumidor ao longo de todo o ano — e não apenas durante as 24 horas da Black Friday.