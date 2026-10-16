'Lobisomem': sobre o que é o filme de terror que chega à Netflix nesta sexta

'Lobisomem': produção de 2025 revisita a clássica lenda do lobisomem com uma abordagem centrada no medo e na sobrevivência (Reprodução / Universal Pictures)
Freelancer
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14h01.
Quem gosta de terror já tem um novo título para colocar na lista de Halloween. "Lobisomem", filme dirigido por Leigh Whannell ("Jogos Mortais"), chega à Netflix nesta sexta-feira, 16, com uma história que transforma uma viagem em família em um pesadelo.
Estrelado por Christopher Abbott ("A Leste do Éden") e Julia Garner ("Ozark"), o longa acompanha um homem que começa a passar por mudanças assustadoras após ser atacado por uma criatura misteriosa.
A trama acompanha Blake, um homem que recebe a notícia de que seu pai desapareceu e foi declarado legalmente morto. Com o objetivo de recomeçar a vida e se reconectar com a família, ele decide levar a esposa, Charlotte, e a filha pequena, Ginger, para a antiga propriedade rural da família, no Oregon, nos Estados Unidos.
Durante a viagem, o grupo sofre um ataque de uma criatura misteriosa. Blake acaba ferido e começa a apresentar mudanças físicas e comportamentais assustadoras. Conforme a transformação avança, Charlotte precisa encontrar uma maneira de proteger a filha e sobreviver à ameaça que se aproxima dentro da própria casa.
O conflito familiar ganha força à medida que Blake perde o controle sobre o próprio corpo. A história combina o horror provocado pela transformação com o medo de ver alguém próximo se tornar uma ameaça.
O elenco é liderado por Christopher Abbott, que interpreta Blake, e Julia Garner, no papel de Charlotte. Matilda Firth completa o núcleo familiar como Ginger, filha do casal.
A produção também conta com Sam Jaeger, Benedict Hardie e Ben Prendergast. O roteiro foi escrito por Leigh Whannell em parceria com Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.
A chegada de "Lobisomem" faz parte da programação especial de outubro da Netflix, que reúne diferentes vertentes do terror, incluindo produções recentes, clássicos e franquias conhecidas. A plataforma distribui as estreias ao longo do mês para quem pretende montar uma maratona até o Halloween.
Entre os títulos que já chegaram ao catálogo estão "Nosferatu", "Pecadores", "A Casa de Cera", "A Noiva-Cadáver", "A Órfã", "Pânico", "Uma Noite de Crime: A Fronteira", "Uma Noite de Crime: Anarquia", "Um Lugar Silencioso" e "Um Lugar Silencioso II".
Além de "Lobisomem", a plataforma ainda vai receber "Ouija: O Jogo dos Espíritos", "Ouija: Origem do Mal", "Halloween", "Halloween Kills: O Terror Continua", "Navio Fantasma" e "Uma Chamada Perdida" nos próximos dias.