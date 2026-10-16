'Lobisomem': sobre o que é o filme de terror que chega à Netflix nesta sexta

Quem gosta de terror já tem um novo título para colocar na lista de Halloween. "Lobisomem", filme dirigido por Leigh Whannell ("Jogos Mortais"), chega à Netflix nesta sexta-feira, 16, com uma história que transforma uma viagem em família em um pesadelo.

Estrelado por Christopher Abbott ("A Leste do Éden") e Julia Garner ("Ozark"), o longa acompanha um homem que começa a passar por mudanças assustadoras após ser atacado por uma criatura misteriosa.

Qual é a história de 'Lobisomem'?

A trama acompanha Blake, um homem que recebe a notícia de que seu pai desapareceu e foi declarado legalmente morto. Com o objetivo de recomeçar a vida e se reconectar com a família, ele decide levar a esposa, Charlotte, e a filha pequena, Ginger, para a antiga propriedade rural da família, no Oregon, nos Estados Unidos.

Durante a viagem, o grupo sofre um ataque de uma criatura misteriosa. Blake acaba ferido e começa a apresentar mudanças físicas e comportamentais assustadoras. Conforme a transformação avança, Charlotte precisa encontrar uma maneira de proteger a filha e sobreviver à ameaça que se aproxima dentro da própria casa.

O conflito familiar ganha força à medida que Blake perde o controle sobre o próprio corpo. A história combina o horror provocado pela transformação com o medo de ver alguém próximo se tornar uma ameaça.

Quem está no elenco?

O elenco é liderado por Christopher Abbott, que interpreta Blake, e Julia Garner, no papel de Charlotte. Matilda Firth completa o núcleo familiar como Ginger, filha do casal.

A produção também conta com Sam Jaeger, Benedict Hardie e Ben Prendergast. O roteiro foi escrito por Leigh Whannell em parceria com Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

Veja o trailer de 'Lobisomem'

Netflix aposta em terror para o Halloween

A chegada de "Lobisomem" faz parte da programação especial de outubro da Netflix, que reúne diferentes vertentes do terror, incluindo produções recentes, clássicos e franquias conhecidas. A plataforma distribui as estreias ao longo do mês para quem pretende montar uma maratona até o Halloween.

Entre os títulos que já chegaram ao catálogo estão "Nosferatu", "Pecadores", "A Casa de Cera", "A Noiva-Cadáver", "A Órfã", "Pânico", "Uma Noite de Crime: A Fronteira", "Uma Noite de Crime: Anarquia", "Um Lugar Silencioso" e "Um Lugar Silencioso II".

Além de "Lobisomem", a plataforma ainda vai receber "Ouija: O Jogo dos Espíritos", "Ouija: Origem do Mal", "Halloween", "Halloween Kills: O Terror Continua", "Navio Fantasma" e "Uma Chamada Perdida" nos próximos dias.