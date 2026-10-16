Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Lobisomem': sobre o que é o filme de terror que chega à Netflix nesta sexta

Estrelado por Christopher Abbott e Julia Garner, filme mistura horror corporal, suspense e conflitos familiares

'Lobisomem': produção de 2025 revisita a clássica lenda do lobisomem com uma abordagem centrada no medo e na sobrevivência (Reprodução / Universal Pictures)

'Lobisomem': produção de 2025 revisita a clássica lenda do lobisomem com uma abordagem centrada no medo e na sobrevivência (Reprodução / Universal Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14h01.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreNetflix
Saiba mais

Quem gosta de terror já tem um novo título para colocar na lista de Halloween. "Lobisomem", filme dirigido por Leigh Whannell ("Jogos Mortais"), chega à Netflix nesta sexta-feira, 16, com uma história que transforma uma viagem em família em um pesadelo.

Estrelado por Christopher Abbott ("A Leste do Éden") e Julia Garner ("Ozark"), o longa acompanha um homem que começa a passar por mudanças assustadoras após ser atacado por uma criatura misteriosa.

Qual é a história de 'Lobisomem'?

A trama acompanha Blake, um homem que recebe a notícia de que seu pai desapareceu e foi declarado legalmente morto. Com o objetivo de recomeçar a vida e se reconectar com a família, ele decide levar a esposa, Charlotte, e a filha pequena, Ginger, para a antiga propriedade rural da família, no Oregon, nos Estados Unidos.

Durante a viagem, o grupo sofre um ataque de uma criatura misteriosa. Blake acaba ferido e começa a apresentar mudanças físicas e comportamentais assustadoras. Conforme a transformação avança, Charlotte precisa encontrar uma maneira de proteger a filha e sobreviver à ameaça que se aproxima dentro da própria casa.

O conflito familiar ganha força à medida que Blake perde o controle sobre o próprio corpo. A história combina o horror provocado pela transformação com o medo de ver alguém próximo se tornar uma ameaça.

Quem está no elenco?

O elenco é liderado por Christopher Abbott, que interpreta Blake, e Julia Garner, no papel de Charlotte. Matilda Firth completa o núcleo familiar como Ginger, filha do casal.

A produção também conta com Sam Jaeger, Benedict Hardie e Ben Prendergast. O roteiro foi escrito por Leigh Whannell em parceria com Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

Veja o trailer de 'Lobisomem'

yt thumbnail

Netflix aposta em terror para o Halloween

A chegada de "Lobisomem" faz parte da programação especial de outubro da Netflix, que reúne diferentes vertentes do terror, incluindo produções recentes, clássicos e franquias conhecidas. A plataforma distribui as estreias ao longo do mês para quem pretende montar uma maratona até o Halloween.

Entre os títulos que já chegaram ao catálogo estão "Nosferatu", "Pecadores", "A Casa de Cera", "A Noiva-Cadáver", "A Órfã", "Pânico", "Uma Noite de Crime: A Fronteira", "Uma Noite de Crime: Anarquia", "Um Lugar Silencioso" e "Um Lugar Silencioso II".

Além de "Lobisomem", a plataforma ainda vai receber "Ouija: O Jogo dos Espíritos", "Ouija: Origem do Mal", "Halloween", "Halloween Kills: O Terror Continua", "Navio Fantasma" e "Uma Chamada Perdida" nos próximos dias.

Acompanhe tudo sobre:FilmesNetflix

Mais de Pop

Live-action de Moana chega ao streaming em outubro; veja onde assistir

Fernanda Montenegro completa 97 anos: 7 filmes da atriz para assistir no streaming

Sobre o que é 'Plano Mestre', filme com Stanley Tucci que estreia no Prime Video hoje

Especial de Halloween: 'Ouija' e 'Ouija: Origem do Mal' chegam à Netflix neste sábado

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Anthropic: investidores reduzem aposta no valor da dona do Claude antes da bolsa

Ciência

Brasil integra estudo de tratamento contra HIV com aplicações a cada quatro meses

Esporte

NFL no Maracanã gerou impacto de R$ 462,7 milhões na economia do Rio, aponta estudo

Casual

A marca que transforma memórias em perfume