Grey’s Anatomy estreia 23ª temporada com novo rival de Meredith e gravidez; veja as novidades

RESUMO ＋ A 23ª temporada da série médica Grey's Anatomy estreou nos Estados Unidos na quinta-feira, 15, com um novo chefe de cirurgia no hospital Grey Sloan Memorial e um teste de gravidez positivo. Ainda não há data de estreia no Brasil.

⚠️O texto contém spoilers da nova temporada de Greys Anatomy

A 23ª temporada de Grey's Anatomy estreou nos Estados Unidos na quinta-feira, 15, com conflitos profissionais, decisões difíceis e mudanças na vida pessoal dos médicos do Grey Sloan Memorial. No episódio de estreia, Meredith Grey (Ellen Pompeo) descobre que terá um novo chefe de cirurgia, enquanto Simone Griffith (Alexis Floyd) se surpreende com o resultado positivo de um teste de gravidez. Ainda não há data de estreia no Brasil.

A nova temporada começa com Catherine Fox (Debbie Allen) inaugurando uma ala VIP no hospital e apresentando o médico Seth Norton (James Wolk), contratado para integrar o projeto. A novidade, porém, provoca insatisfação entre os profissionais, especialmente Meredith, que precisa conciliar uma cirurgia solicitada pela filha de um doador com o atendimento de pacientes em estado grave no pronto-socorro.

O cenário financeiro do hospital é o argumento de Richard Webber (James Pickens Jr.) para defender a nova ala. No entanto, a iniciativa ganha outra dimensão quando Catherine anuncia que Norton será o novo chefe de cirurgia. Como Meredith não trabalha mais em tempo integral no hospital, o médico terá mais poder de decisão do que ela. A mudança abre espaço para uma nova disputa profissional entre os dois.

Simone descobre gravidez

A vida amorosa de Simone também ganha um novo conflito. Depois de se envolver com Lucas Adams (Niko Terho), ela decide manter o relacionamento com Wes Bryant (Trevor Jackson). A situação muda quando um teste de gravidez dá positivo, levantando a possibilidade de que Lucas seja o pai.

Enquanto isso, Amelia Shepherd (Caterina Scorsone) e Toni Wright (Jen Landon) voltam a se aproximar após um desentendimento durante o atendimento às vítimas de uma colisão entre dois aviões em uma pista. As duas discordam sobre a prioridade dos ferimentos de uma paciente, que acaba morrendo após ser levada à cirurgia.

Depois do episódio, Amelia procura Toni para pedir desculpas por ter ficado com Cass Beckman (Sophia Bush). Ela explica que acreditava que Toni estava escolhendo voltar para a ex e admite que ainda está apaixonada por ela. Toni acaba cedendo, e as duas se beijam.

Bailey deixa direção da residência

Outra mudança envolve Miranda Bailey (Chandra Wilson), que decide deixar o cargo de diretora da residência médica. Dividida entre a carreira de cirurgiã, a família e a possibilidade de cursar um mestrado em saúde pública, ela toma a decisão depois de acompanhar o caso de um agente da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), que passa mal durante o trabalho em meio a uma rotina de sobrecarga.

Bailey entrega a função a Winston Ndugu (Anthony Hill), que assume o posto com a ajuda de Jules Millin (Adelaide Kane) no atendimento ao agente. A mudança profissional, porém, pode trazer consequências para a relação entre Winston e Jules.

Jo Wilson (Camilla Luddington) e Atticus “Link” Lincoln (Chris Carmack) também enfrentam dificuldades. Ainda abalada pela experiência traumática do parto dos gêmeos, Jo tem uma reação intensa ao presenciar uma cirurgia de emergência em um elevador. Link, por sua vez, continua sentindo dores no ombro e esconde da esposa que precisa de medicamentos. O conflito se intensifica quando ele descobre que Jo decidiu deixar o emprego.