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Lula critica visita de Flávio Bolsonaro à TV Globo em dia de sabatina: 'não merece confiança'

Presidente disse que emissora está sob 'suspeição' de sua campanha; canal realiza último debate entre presidenciáveis no dia 22

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista à TV Globo (Ricardo Stuckert)

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista à TV Globo (Ricardo Stuckert)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20h22.

Última atualização em 16 de outubro de 2026 às 20h25.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, nesta sexta-feira, 16, que a direção da TV Globo tenha recebido o candidato Flávio Bolsonaro (PL) em uma visita no mesmo dia em que o presidenciável do PL será sabatinado pela emissora. Lula deu uma entrevista à Globo na véspera, mas não recebeu nenhum convite para visitas, segundo sua campanha.

Lula disse que a emissora "não merece confiança" e que está "sob suspeição" de sua candidatura, o que pode significar que o presidente não irá ao debate promovido pela TV Globo na próxima quinta-feira, 22.

O encontro foi revelado em reportagem do Portal Metrópoles e confirmado pela própria TV Globo em nota. O senador almoçou com o presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, e com o vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Tonet. Não havia, de acordo com nota da emissora, integrantes da área de jornalismo do canal durante o encontro.

"Pedidos de visitas institucionais são parte da rotina de todos os executivos de empresas de mídia, sendo usual que candidatos a cargos eletivos façam encontros de cortesia", diz a TV Globo em nota.

"Vocês sabem que ontem eu fiz uma entrevista no Jornal Nacional. Hoje, é dia do Flávio ir fazer a entrevista dele. Sabe o que aconteceu agora de tarde? Ele foi almoçar com a direção da Globo. Ele foi almoçar com a direção na Globo no dia da entrevista dele. Certamente, a Globo está com raiva de mim porque eu acabei com as bets e ela tinha uma bet", disse Lula, em referência à BetMGM, da qual o Grupo Globo é sócio.

"Certamente, a Globo está com raiva de mim porque nós aprovamos o fim da escala 6x1. Certamente, ela está com raiva de mim porque ela sabe que eu vou dar o transporte gratuito nos finais de semana para a população", afirmou Lula durante discurso em um ato de campanha em Ipatinga (MG).

"A partir de hoje, a Globo está sob suspeição da minha candidatura. Não merece confiança. Não merece. Nós agora temos que enfrentar a bandeira americana, o presidente Trump, o presidente Milei, o careca que roubou o INSS, o Vorcaro, que roubou R$ 60 bilhões, temos que enfrentar a extrema direita e, do meu lado, eu só tenho o povo brasileiro. Vamos derrotar", afirmou em discurso .

Mais cedo, o coordenador da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, Camilo Santana (PT-CE) e o ministro da Comunicação Social, Sidônio Palmeira, também criticaram a visita feita pelo candidato do PL à sede da TV Globo no mesmo dia em que o presidenciável de direita será sabatinado pela emissora.

"Recebemos com estranheza essa visita no dia de hoje, quando ele vai participar de sabatina. A gente considera que ela é inoportuna, no mínimo inadequada. A gente quer que tudo seja feito de forma imparcial. E quando um candidato tem a possibilidade de fazer essa visita, o outro também (deveria) ter", disse Camilo Santana.

"Isso preocupa porque, como é o o maior veículo de comunicação, um candidato ser recebido no dia que tem uma entrevista, nos deixa realmente preocupados. A gente tem que se preocupar realmente com a democracia, com a imparcialidade no processo", afirmou o ministro, que durante as férias tem reforçado a campanha de Lula.

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