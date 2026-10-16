O que aconteceu com a nota de R$ 200? Números explicam por que ela é tão rara

Em setembro de 2020, quando o Brasil já havia registrado mais de 120 mil mortes por Covid-19, o Banco Central colocou em circulação uma nota de 200 reais. Era a primeira vez, em dezoito anos, que o país lançava uma nova denominação de papel-moeda. A cédula tinha a imagem de um lobo-guará, media 14,2 centímetros de comprimento e trazia um valor suficientemente alto para complicar o troco de uma compra de supermercado. Seu aparecimento foi recebido com alguma curiosidade. Seu desaparecimento da vida cotidiana, porém, não exigiu muito tempo.

Seis anos depois, a nota continua existindo, embora encontrá-la não seja tarefa fácil. Em junho de 2026, havia 184,9 milhões de unidades em circulação, segundo o Banco Central. O número parece grande até ser comparado às 450 milhões de cédulas fabricadas no ano de lançamento. A diferença é de 265,1 milhões de notas. Parte desse estoque continua sob a guarda da autoridade monetária, à espera de que alguém precise dele.

Lançamento da cédula de R$ 200

Brasília, 02/09/2020. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a diretora de Administração, Carolina Barros, no lançamento da nova nota de R$ 200,00. Foto: Raphael Ribeiro/BCB (Raphael Ribeiro/BCB/Divulgação)

O lobo-guará, animal que habita sobretudo o Cerrado e costuma evitar a presença humana, acabou emprestando à cédula uma característica que não estava prevista no projeto: a discrição. Enquanto as notas de 20, 50 e 100 reais circulam entre caixas de supermercado, carteiras e gavetas de comerciantes, a de 200 reais permanece pouco familiar aos brasileiros.

O nascimento de uma cédula

A história começou em um momento em que o governo tinha motivos para acreditar que o país precisaria de mais papel-moeda. Com a pandemia, parte dos brasileiros passou a guardar cédulas em casa, enquanto os pagamentos de benefícios emergenciais ampliaram a necessidade de abastecimento do sistema bancário. A nova denominação permitiria colocar valores maiores em circulação usando menos papel, reduzindo a pressão sobre a produção e a distribuição de numerário.

Havia, no entanto, uma mudança em curso que acabaria tornando a decisão particularmente curiosa. Em novembro daquele mesmo ano, dois meses depois da chegada do lobo-guará, o Banco Central lançou o Pix. O sistema permite transferir dinheiro em segundos, a qualquer hora, sem precisar de uma carteira, de uma máquina de cartão ou de troco. O país que acabara de ganhar sua nota de maior valor começava a descobrir uma maneira de pagar sem tocar em nenhuma nota.

O efeito dessa convivência aparece nos números. Em 2020, primeiro ano da cédula, 53,4 milhões de unidades foram colocadas em circulação. Em 2021, o estoque chegou a 93,3 milhões. No ano seguinte, alcançou 121,5 milhões. A expansão prosseguiu, mas em ritmo menos intenso: 138,1 milhões em 2023, 152,7 milhões em 2024 e 172,3 milhões em 2025. Até junho deste ano, eram 184,9 milhões.

Em seis anos, portanto, a quantidade de notas de 200 reais em circulação aumentou cerca de 246%. A emissão anual, por sua vez, diminuiu. Das 53,4 milhões de unidades colocadas no mercado em 2020, passou-se a 12,6 milhões no primeiro semestre de 2026. A comparação representa uma queda de 76,4%, embora seja preciso considerar que o dado mais recente corresponde a apenas metade do ano.

Notas de R$ 200: circulação cresceu 247% entre 2020 e 2026, enquanto a emissão anual caiu 76%A trajetória revela uma peculiaridade: a nota não deixou de circular, tampouco foi retirada de circulação. Apenas nunca se tornou tão comum quanto seu valor de face poderia sugerir.

Em 2024, ela representava cerca de 1,9% das cédulas em circulação no país. Como cada unidade vale 200 reais, sua participação no valor total do dinheiro físico era maior, de aproximadamente 8,5%. Naquele ano, os brasileiros tinham em circulação cerca de 28,7 bilhões de reais nessa denominação. Era uma soma considerável, distribuída por um número relativamente pequeno de pedaços de papel.

O problema de uma nota de 200 reais começa quando seu proprietário resolve gastá-la. Em uma compra de 18 reais, por exemplo, o comerciante precisa devolver 182 reais. Se receber uma nota de 50 reais, o troco será de apenas 32 reais. A diferença não altera o preço do produto, mas interfere no funcionamento do caixa. Para um estabelecimento que realiza dezenas de operações pequenas ao longo do dia, uma cédula de valor elevado pode ser menos útil do que várias de menor denominação.

É uma das razões pelas quais a nota encontra dificuldades para se espalhar por padarias, farmácias, mercados e outros estabelecimentos. O comerciante precisa ter dinheiro suficiente para devolver a diferença, e o consumidor nem sempre está disposto a enfrentar o constrangimento de perguntar se há troco. Uma nota criada para facilitar a movimentação de grandes quantias pode acabar dificultando uma transação banal.

Os bancos também não têm muito incentivo para distribuir cédulas que seus clientes pouco solicitam. A quantidade de dinheiro físico disponível nas agências e nos caixas eletrônicos é organizada conforme a procura. Se há maior demanda por notas de 20, 50 e 100 reais, são elas que tendem a ocupar mais espaço nos equipamentos e nas operações de abastecimento. A nota de 200 reais pode ser solicitada, depositada ou trocada, mas não costuma ser a primeira opção oferecida a quem faz uma retirada.

Forma-se, assim, um circuito pouco favorável à sua popularização. O consumidor raramente recebe a nota, o comerciante raramente precisa dela e o banco tem poucos motivos para aumentar sua distribuição. O dinheiro existe, mas encontra poucas oportunidades de mudar de mãos.

A dificuldade não significa que a cédula tenha perdido seu valor. Uma nota verdadeira de 200 reais continua tendo curso legal, e o Banco Central não anunciou sua retirada de circulação. Também não há indicação, nos dados apresentados, de que o estoque fabricado em 2020 tenha sido integralmente distribuído. Produzir uma cédula e colocá-la efetivamente nas mãos do público são operações distintas.

Segurança

Há ainda o problema da confiança. Como se trata da denominação de maior valor do país, uma falsificação pode representar um prejuízo elevado para quem a recebe. Dados do Banco Central reproduzidos pela imprensa registraram 13.609 apreensões de notas falsas de 200 reais até abril de um ano que não foi especificado no material consultado. O número, isoladamente, não permite concluir que essa denominação seja proporcionalmente mais falsificada do que as demais. Mas ajuda a explicar por que a autenticidade das cédulas de maior valor merece atenção especial.

A maior dificuldade para o lobo-guará, porém, talvez não esteja no balcão de uma padaria ou na gaveta de um caixa. Está no telefone celular. Uma pesquisa do Banco Central sobre a relação dos brasileiros com o dinheiro mostrou que, em 2021, o Pix era o meio de pagamento mais utilizado por 17% da população. Em 2024, a proporção havia subido para 46%. No mesmo intervalo, a parcela que apontava o dinheiro em espécie como principal meio de pagamento caiu de 42% para 22%.

A mudança ocorreu em apenas três anos. Para pagar uma conta de 200 reais, o consumidor passou a dispor de uma alternativa que dispensa cédulas, troco e deslocamentos ao banco. Basta informar uma chave Pix ou apontar a câmera do celular para um código. O comerciante recebe a confirmação quase imediatamente, sem precisar conferir a marca-d'água, a textura do papel ou os elementos de segurança impressos na nota.

O avanço dos pagamentos digitais não eliminou o dinheiro físico. Há brasileiros que continuam dependendo dele, seja por preferência, falta de acesso a serviços bancários ou pelas características das transações que realizam. Em compras de valores elevados, pagamentos de serviços e retiradas maiores em agências, a nota de 200 reais ainda pode encontrar alguma utilidade. Mas esses usos não foram suficientes para transformá-la numa presença corriqueira.

A contradição fica mais evidente quando se considera o destino das cédulas produzidas. Em 2020, o Banco Central encomendou 450 milhões de notas de 200 reais para responder a uma necessidade que parecia urgente. Ao longo dos seis anos seguintes, colocou em circulação menos da metade dessa quantidade. A instituição administra a liberação de novas unidades de acordo com a demanda, sem obrigação de distribuir todo o estoque de uma vez.

Notas de R$ 200: apenas 41% das 450 milhões de cédulas encomendadas pelo Banco Central em 2020 estavam em circulação em 2026

Futuro da cédula

Isso não quer dizer que as notas guardadas estejam perdidas ou que o dinheiro correspondente tenha sido retirado da economia. Cédulas armazenadas pelo Banco Central não equivalem a dinheiro já entregue ao público. Sua emissão depende das necessidades do sistema financeiro, e o estoque pode ser utilizado ao longo do tempo.

A experiência brasileira também mostra que criar uma nova denominação não basta para assegurar sua adoção. Uma cédula precisa encontrar lugar nos hábitos de quem paga, de quem recebe e de quem organiza a distribuição do dinheiro. No caso dos 200 reais, esses hábitos se transformaram rapidamente depois do lançamento.

Quando chegou às ruas, em setembro de 2020, a nota do lobo-guará era uma resposta a um país que precisava de mais dinheiro vivo. Dois meses depois, o Pix começou a oferecer uma solução para movimentar dinheiro sem papel. Desde então, os dois instrumentos seguiram caminhos diferentes. Um se tornou parte da rotina de milhões de brasileiros. O outro passou seis anos tentando encontrar espaço nas carteiras.

Em junho de 2026, as notas de 200 reais que efetivamente circulavam somavam quase 37 bilhões de reais. Outras centenas de milhões de cédulas permaneciam fora de circulação. O lobo-guará não foi extinto. Apenas continua mais fácil de encontrar no estoque do Banco Central do que no troco da padaria.