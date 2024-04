Robert Downey Jr. de volta para a Marvel? Ator sugere retorno ao MCU

Vencedor do Oscar de 2024 como melhor ator coadjuvante em "Oppenheimer", Robert Downey Jr. está no centro de Hollywood. Depois dos trabalhos no cinema em 2023, ele volta ao streaming este mês em "O Simpatizante", minissérie baseada no livro homônimo, que estreia na Max no dia 14.

O eterno Homem de Ferro, no entanto, disse à revista Esquire que os planos não são exclusivos para esses novos projetos. Voltar à Marvel, por exemplo, é um dos desejos do ator.

"É uma parte do meu DNA”, disse o ator, sobre a atuação como Tony Stark. “Esse papel me escolheu. E olha, eu sempre digo: ‘Nunca, jamais aposte contra Kevin Feige’. Ele sempre vencerá.”

A última aparição do super-herói foi em "Vingadores: Ultimato" (2019), segunda maior bilheteria do mundo. Tony Stark se sacrifica para salvar o planeta. Desde então, o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) seguiu sem ele e sem outros personagens icônicos que também morreram na saga, como a Viúva Negra (Scarlett Johansson).

O Homem de Ferro vai voltar?

Embora Downey Jr. esteja confortável com a ideia de voltar à Marvel, seu retorno não parece estar nos planos de Kevin Feige. O CEO da empresa afirmou, em dezembro, que o ator não retornará ao MCU porque isso seria como "manchar" a morte do personagem.

"Vamos manter esse momento e não tocá-lo novamente. Todos nós trabalhamos duro por muitos anos para chegar a isso, e nunca iríamos querer desfazer isso magicamente de forma alguma”, disse ele, na época.

A Marvel já tem seu calendário de lançamentos para 2024 bem atualizado. Em julho chega aos cinemas "Deadpool & Wolverine", seguido por "Agatha: Darkhold Diaries", que deve estrear na primavera.