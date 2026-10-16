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Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo

Humorista realiza exames para esclarecer quadro de saúde; diagnóstico ainda não foi definido.

Carlos Alberto de Nóbrega é internado com suspeita de infecção (Redes Sociais/Reprodução)

Carlos Alberto de Nóbrega é internado com suspeita de infecção (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 20h02.

Última atualização em 16 de outubro de 2026 às 20h10.

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RESUMO ＋

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira, 16, para investigar sintomas que apresenta há alguns meses. Uma das hipóteses médicas é infecção bacteriana, mas o diagnóstico depende dos resultados dos exames, segundo sua esposa, Renata de Nóbrega.

Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, passa por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado. A equipe médica investiga sintomas que o apresentador e humorista apresenta há alguns meses.

A internação foi informada por sua esposa, Renata de Nóbrega, nas redes sociais nesta sexta-feira, 16. Segundo ela, o comunicador recebe atendimento das equipes do cardiologista Roberto Kalil e do infectologista David Uip.

Uma das hipóteses em análise é uma infecção bacteriana. O diagnóstico, porém, depende dos resultados dos exames. Renata relatou que também passou mal, mas não precisou de internação e já está bem.

"Pessoal passando pra dizer que o Carlos Alberto está investigando a principal causa de alguns sintomas em relação a sua saúde!!!

Ele está sendo acompanhado pela equipe do Dr Kalil e do Dr David Uip no Hospital Sírio Libanês.

Está realizando exames para um Melhor Diagnóstico.

Obrigada pelas mensagens em meu Whatsapp e em nossas redes sociais".

'Perguntas frequentes'

Por que Carlos Alberto de Nóbrega está internado? ＋

Carlos Alberto de Nóbrega está internado para investigar a causa de sintomas que apresenta há alguns meses. O apresentador passa por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Qual é a suspeita para os sintomas de Carlos Alberto de Nóbrega? ＋

Uma das hipóteses analisadas pela equipe médica é uma infecção bacteriana. O diagnóstico ainda depende dos resultados dos exames.

Quem acompanha Carlos Alberto de Nóbrega no hospital? ＋

Carlos Alberto de Nóbrega recebe atendimento das equipes do cardiologista Roberto Kalil e do infectologista David Uip, segundo Renata de Nóbrega.

Quem informou a internação de Carlos Alberto de Nóbrega? ＋

Renata de Nóbrega, esposa do apresentador, informou a internação nas redes sociais nesta sexta-feira, 16. Ela também agradeceu as mensagens recebidas por WhatsApp e pelas redes sociais.

Renata de Nóbrega também passou mal? ＋

Sim. Renata de Nóbrega relatou que também passou mal, mas não precisou ser internada e já está bem.

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