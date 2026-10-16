Aos 90 anos, Carlos Alberto de Nóbrega é internado em São Paulo

RESUMO ＋ O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira, 16, para investigar sintomas que apresenta há alguns meses. Uma das hipóteses médicas é infecção bacteriana, mas o diagnóstico depende dos resultados dos exames, segundo sua esposa, Renata de Nóbrega.

Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, passa por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado. A equipe médica investiga sintomas que o apresentador e humorista apresenta há alguns meses.

A internação foi informada por sua esposa, Renata de Nóbrega, nas redes sociais nesta sexta-feira, 16. Segundo ela, o comunicador recebe atendimento das equipes do cardiologista Roberto Kalil e do infectologista David Uip.

Uma das hipóteses em análise é uma infecção bacteriana. O diagnóstico, porém, depende dos resultados dos exames. Renata relatou que também passou mal, mas não precisou de internação e já está bem.

"Pessoal passando pra dizer que o Carlos Alberto está investigando a principal causa de alguns sintomas em relação a sua saúde!!!

Ele está sendo acompanhado pela equipe do Dr Kalil e do Dr David Uip no Hospital Sírio Libanês.

Está realizando exames para um Melhor Diagnóstico.

Obrigada pelas mensagens em meu Whatsapp e em nossas redes sociais".