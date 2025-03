Marvel revela quem volta em 'Vingadores: Doomsday'; veja a lista completa de personagens confirmados

A Marvel Studios surpreendeu os fãs nesta quarta-feira, 26, ao divulgar o elenco completo de Vingadores: Doomsday em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. O filme será o próximo grande evento do universo cinematográfico da Marvel (MCU) e marcará não apenas o reencontro de diversos heróis, mas também a estreia de novos personagens e reinterpretações.

Vingadores: Doomsday chega aos cinemas em maio de 2026, seguido por Vingadores: Guerras Secretas, previsto para 2027. Ambas as produções farão parte do novo arco de filmes que inclui Capitão América: Admirável Mundo Novo, Thunderbolts e Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, todos agendados para 2025.

A principal surpresa do anúncio ficou por conta do retorno de Robert Downey Jr. ao MCU — não como Homem de Ferro, mas como Doutor Destino, o icônico vilão também conhecido como Victor Von Doom. A expectativa é de que sua introdução aconteça ainda em Quarteto Fantástico: Primeiros Passos.

O elenco reúne personagens de diferentes fases do MCU, incluindo nomes dos X-Men, do multiverso e das franquias mais recentes. A diversidade de personagens e a combinação de heróis e vilões sugerem uma narrativa de escala global e com múltiplas frentes de batalha.

Conheça os 30 nomes confirmados no elenco de Vingadores: Doomsday

Chris Hemsworth (Thor)

Vanessa Kirby (Mulher Invisível)

Anthony Mackie (Capitão América)

Sebastian Stan (Soldado Invernal)

Letitia Wright (Pantera Negra / Shuri)

Paul Rudd (Homem-Formiga)

Wyatt Russell (Agente Americano)

Tenoch Huerta Mejia (Príncipe Namor)

Ebon Moss-Bachrach (O Coisa)

Simu Liu (Shang-Chi)

Florence Pugh (Viúva Negra)

Kelsey Grammer (Fera)

Lewis Pullman (Sentinela)

Danny Ramirez (Falcão)

Joseph Quinn (Tocha Humana)

David Harbour (Guardião Vermelho)

Winston Duke (M'Baku)

Hannah John-Kamen (Fantasma)

Tom Hiddleston (Loki)

Patrick Stewart (Professor X)

Ian McKellen (Magneto)

Alan Cumming (Noturno)

Rebecca Romijn (Mística)

James Marsden (Ciclope)

Channing Tatum (Gambit)

Pedro Pascal (Reed Richards / Sr. Fantástico)

Robert Downey Jr. (Doutor Destino)

Vingadores: Doomsday representa um novo capítulo para o estúdio, que aposta na combinação entre nostalgia e inovação para reacender o interesse do público nas salas de cinema.

O filme será uma ponte para o encerramento da saga multiversal, prometendo momentos marcantes para os fãs mais antigos e surpresas para os recém-chegados ao universo Marvel.