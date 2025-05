'Thunderbolts' lidera bilheteria nos EUA pela 2ª semana e acumula mais de US$ 270 milhões no mundo

A Marvel Studios e a Disney (DIS) continuam a colher bons resultados com Thunderbolts*, a mais recente produção do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O filme já arrecadou mais de US$ 270 milhões em bilheteria global, segundo dados do BoxOfficeMojo, e mantém a liderança nas salas de cinema dos Estados Unidos.

Na última semana, o longa faturou US$ 33,1 milhões na América do Norte, uma queda de 55% em relação ao fim de semana de estreia (US$ 74 milhões). Apesar da retração, o desempenho é consideravelmente superior ao de lançamentos anteriores da Marvel. Exemplos incluem:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania — queda de 70% na 2ª semana

The Marvels — queda de 78%

Thor: Love and Thunder — queda de 67%

Capitão América: Brave New World — queda de 68%

Com um orçamento estimado em US$ 180 milhões e mais US$ 100 milhões destinados à campanha de marketing, a produção ainda precisa manter fôlego nas próximas semanas para alcançar a lucratividade.

Mesmo estreando abaixo da média da franquia — com exceção de The Marvels — Thunderbolts se beneficia de críticas mais positivas e de um forte boca a boca entre os fãs.

Após o lançamento, a Disney revelou que o asterisco no título remete a uma nova identidade para o grupo de personagens: "Os Novos Vingadores", que estão confirmados para retornar em Avengers: Doomsday, com estreia prevista para 2026.

Novo posicionamento da Marvel Studios

Durante uma conferência com investidores, o CEO da Disney, Bob Iger, afirmou que Thunderbolts* representa “o primeiro e melhor exemplo” da nova fase da Marvel. Segundo ele, o estúdio passou por um processo de reavaliação após o fraco desempenho de alguns títulos recentes.

“Aprendemos que quantidade não garante qualidade. E, francamente, admitimos que perdemos o foco ao produzir demais em pouco tempo”, declarou Iger, em menção aos lançamentos acelerados da fase anterior do MCU.

Com isso, a Marvel aposta agora em produções mais contidas, com roteiros mais sólidos e narrativas focadas, como forma de reconquistar público e crítica.

O próximo lançamento da franquia será The Fantastic Four: First Steps, previsto para 25 de julho, encerrando o calendário cinematográfico da Marvel em 2025.