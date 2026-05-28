Caiado e Zema ensaiam aliança por chapa única no 1º turno

Paira uma novidade nos bastidores da política. Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), de fato, conversam sobre uma possível chapa única já no primeiro turno da eleição presidencial de 2026.

A avaliação de ambos é que uma união entre candidaturas de centro-direita pode aumentar a competitividade eleitoral e criar uma alternativa à polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Nas pesquisas mais recentes, Caiado aparece próximo de 4% das intenções de voto, enquanto Zema soma 3%.

A articulação ganhou força após a divulgação da última rodada de pesquisas eleitorais e uma reunião entre os dois ex-governadores realizada nesta terça-feira. Em entrevista à rádio Nova Difusora, em São Paulo, na quarta-feira, 28, Caiado afirmou que existe um “sentimento” favorável à construção de uma aliança.

"Com a última pesquisa, nós conversamos e existe esse sentimento [de união no primeiro turno]. Ele é uma pessoa aberta e nós estamos realmente olhando", afirmou Caiado.

O ex-governador de Goiás também disse que uma eventual composição representaria um “atestado de credibilidade política” e um “respiro para a população que quer ver uma alternativa para romper com a polarização”.

Segundo Caiado, a fragmentação das candidaturas fora dos dois principais polos dificulta a criação de uma alternativa competitiva. O ex-governador afirmou que uma união entre lideranças de centro-direita poderia fortalecer o grupo ainda no primeiro turno.

"Neste momento, as candidaturas estão numa posição, temos que ter humildade para reconhecer, acima de nós. No momento em que nós unirmos todas as forças, elas poderão chegar fortes só no segundo turno ou poderão ainda chegar competitivas no primeiro turno", disse.

Quem vai ser o cabeça de chapa?

No PSD, a defesa é que Caiado seja o cabeça de chapa. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou que o goiano é o pré-candidato com maior "autoridade moral" e o único com "capacidades fundamentais" para chegar ao segundo turno.

Na pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quinta-feira, 28, Lula registrou 38,5% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro apareceu com 31,5%, enquanto nomes da chamada terceira via seguem pulverizados.

Na terça-feira, durante encontro com investidores, Zema admitiu que não descarta uma futura composição com Caiado, embora tenha evitado antecipar definições.

"Essas conversas sempre ocorrem e, com toda certeza, o desfecho disso vai ser lá na data-limite. Porque, na política, é na meia-noite da data-limite que as coisas costumam ser definidas, infelizmente", disse o ex-governador mineiro.

Dentro do Novo, a hipótese de uma composição com Caiado encontra abertura em parte da legenda. Uma ala do partido avaliava que Zema teria mais viabilidade eleitoral como vice de Flávio Bolsonaro do que em uma candidatura própria ao Palácio do Planalto.

Esse cenário, porém, perdeu força nas últimas semanas após o desgaste entre Zema e o entorno bolsonarista.

As pontes se deterioraram depois do episódio do áudio entre Flávio e Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do extinto Banco Master, e das críticas feitas pelo mineiro ao senador.