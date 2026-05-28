Quer trabalhar na Danone? Multinacional abre vagas de estágio com foco em inovação e flexibilidade

Em um cenário em que empresas disputam jovens talentos cada vez mais preparados, a Danone Brasil abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026 apostando em desenvolvimento acelerado, propósito e experiência prática conectada ao mercado.

A companhia, referência global nos setores de produtos lácteos e nutrição especializada, disponibilizou 14 vagas para estudantes universitários com atuação em São Paulo e Poços de Caldas (MG).

Quem pode se inscrever?

As inscrições podem ser feitas entre os dias 18 de maio e 18 de junho por meio do portal de carreiras da empresa. O programa é voltado a estudantes de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo com formação prevista entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.

A abertura do novo ciclo acontece em um momento simbólico para a companhia, que completa 55 anos de atuação no Brasil. Mais do que reforçar o quadro de talentos, a iniciativa quer se alinhar a uma estratégia cada vez mais presente em grandes organizações globais: formar profissionais desde o início da carreira com foco em inovação, protagonismo e capacidade de adaptação.

Visão prática e perfil protagonista

A disputa por jovens talentos mudou. Se antes experiência era o principal diferencial, hoje empresas globais passaram a priorizar profissionais com capacidade analítica, flexibilidade, colaboração e visão multidisciplinar de negócios.

Na Danone, essa lógica aparece diretamente na estrutura do programa. Os estudantes atuarão em áreas estratégicas como Finanças, Pesquisa e Desenvolvimento, Nutrição Especializada, Controles Internos, Inovação, Vendas e Industrial, participando da rotina de uma multinacional presente em mais de 120 mercados.

Segundo André Rapoport, Diretor de Recursos Humanos da Danone Brasil, o programa foi desenhado para aproximar os estudantes dos desafios reais do negócio desde o início da jornada profissional.

“Acreditamos que aprender na prática, trocar com pessoas diversas e ter espaço para inovar faz toda a diferença no início da carreira”, afirmou o executivo.

O modelo de formação adotado pela companhia segue a abordagem E³, estrutura de desenvolvimento baseada em três pilares: experiência prática, aprendizado social e educação formal.

Oportunidades em modelo híbrido e presencial

As vagas em São Paulo serão oferecidas em modelo híbrido de trabalho. Entre as áreas disponíveis estão Remuneração e Benefícios, Pesquisa e Desenvolvimento, Invoice to Cash, Finanças, Nutrição Especializada, Pesquisa e Inovação e Desenvolvimento de Categoria em Vendas.

Já em Poços de Caldas, as oportunidades serão presenciais nas áreas de Compras, Gestão de Fornecedores e Industrial.

Os selecionados terão jornada de seis horas diárias, com bolsa-auxílio e pacote de benefícios que inclui day off no aniversário e descontos em produtos da marca.

O processo seletivo será dividido em oito etapas, incluindo dinâmica em grupo presencial, entrevistas online e jornada de desenvolvimento.