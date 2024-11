Colin Petersen, primeiro baterista do Bee Gees, morre aos 78 anos

O primeiro baterista da banda Bee Gees, Colin Petersen, morreu aos 78 anos nesta segunda-feira, 18. A causa da morte não foi revelada.

Conhecido como “Smiley”, o músico esteve no grupo de 1966 a 1969 e participou da gravação de sucessos como “Words” e “To Love Somebody”. Esteve presente em álbuns icônicos como “Bee Gees’ 1st” e “Idea”. A notícia da morte foi anunciada na página do Facebook do grupo que ele fez parte, chamada Best of Bee Gees. “É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de nosso querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen. Ele enriqueceu nossas vidas e uniu nosso grupo com amor, carinho e respeito”, diz o comunicado. “Não sabemos como seguir sem seu sorriso radiante e sua profunda amizade. Amamos você, Col. Descanse em paz”, concluiu o texto.

Australiano, Colin Petersen conheceu os irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb no ensino médio e se aproximou da banda após se formar no colégio. O baterista deixa a esposa, Joanne, e dois filhos, Ben e Jaime.

Quem foi Colin Petersen?

Colin Petersen nasceu em Queensland, Austrália, em 1946, e inicialmente ganhou destaque como ator infantil. Um dos filmes dos quais participou foi "Smiley" (1956), que lhe rendeu o apelido que carregou ao longo da vida.

Após uma breve carreira como ator, ele direcionou seu interesse para a música e se tornou um dos membros fundamentais dos Bee Gees durante o período de ascensão da banda, no final da década de 1960. Sua presença como baterista deu suporte aos primeiros sucessos do grupo e consolidou seu papel como parte da formação clássica.

Depois de deixar a banda em 1969, devido a divergências criativas, Petersen seguiu envolvido na música, mas de forma mais discreta.

Quem foram os Bee Gees?

Os Bee Gees foram uma das bandas mais influentes da história da música pop e disco. Formados pelos irmãos Barry, Robin e Maurice Gibb, o grupo iniciou sua carreira na Austrália no início dos anos 1960, mas alcançou fama mundial após o retorno ao Reino Unido.

Com uma mistura única de harmonias vocais e composições marcantes, os Bee Gees conquistaram sucesso com hits como “Stayin’ Alive”, “Night Fever” e “How Deep Is Your Love”. Embora sejam amplamente associados ao movimento disco dos anos 1970, a banda explorarou diversos estilos musicais ao longo de suas décadas de carreira.

A banda vendeu mais de 220 milhões de álbuns mundialmente e entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 1997. Seu legado continua a inspirar artistas e fãs, consolidando-os como ícones da música global.