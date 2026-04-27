Veja setlist completo do show do The Weeknd no Rio

The Weeknd se apresentou neste domingo, 26, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e teve como principal destaque a participação de Anitta em dois momentos do show: “São Paulo” e a estreia ao vivo de “Rio (New Song)”.

A apresentação integrou a turnê After Hours Til Dawn no Brasil.

A faixa inédita “Rio” foi apresentada com Anitta ainda no palco e, até o momento, não tem data de lançamento confirmada nem informações oficiais sobre créditos. A música aparece como continuação direta da parceria iniciada entre os artistas em 2024.

O show começou com uma sequência direta de músicas, incluindo “Baptized in Fear”, “Open Hearts”, “Wake Me Up”, “After Hours”, “Starboy”, “Heartless”, “Faith” e “Cry for Me”.

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Na sequência, vieram os momentos de maior repercussão: a entrada de Anitta em “São Paulo”, o interlúdio “Until We’re Skin & Bones” e, em seguida, a estreia de “Rio”, também com participação da cantora.

A segunda metade retomou o repertório mais amplo do artista, com faixas como “Take My Breath”, “Sacrifice”, “How Do I Make You Love Me?”, “Can’t Feel My Face” e “Lost in the Fire”, mantendo o equilíbrio entre hits e músicas mais recentes.

Setlist do show do The Weeknd no Brasil

Baptized in Fear Open Hearts Wake Me Up After Hours Starboy Heartless Faith Cry for Me São Paulo com Anitta Until We’re Skin & Bones (Interlude) Rio (NOVA MÚSICA) com Anitta Take My Breath Sacrifice How Do I Make You Love Me? Can't Feel My Face Lost in the Fire Timeless Often Given Up on Me I Was Never There Given Up on Me The Hills Creepin' Niagara Falls One of the Girls Stargirl Interlude Out of Time / Midnight Pretenders (snippet/intro) I Feel It Coming Die for You Is There Someone Else? Wicked Games Call Out My Name The Abyss Professional Save Your Tears Less Than Zero Blinding Lights Without a Warning House of Balloons Moth to a Flame

Setlist show de abertura Anitta