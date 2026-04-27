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Veja setlist completo do show do The Weeknd no Rio

Música com Anitta ainda não tem data de lançamento oficial

The Weeknd: cantor se apresenta no Rio com participação de Anitta e música inédita (Paras Griffin/Getty Images)

The Weeknd: cantor se apresenta no Rio com participação de Anitta e música inédita (Paras Griffin/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de abril de 2026 às 07h52.

The Weeknd se apresentou neste domingo, 26, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e teve como principal destaque a participação de Anitta em dois momentos do show: “São Paulo” e a estreia ao vivo de “Rio (New Song)”.

A apresentação integrou a turnê After Hours Til Dawn no Brasil.

A faixa inédita “Rio” foi apresentada com Anitta ainda no palco e, até o momento, não tem data de lançamento confirmada nem informações oficiais sobre créditos. A música aparece como continuação direta da parceria iniciada entre os artistas em 2024.

O show começou com uma sequência direta de músicas, incluindo “Baptized in Fear”, “Open Hearts”, “Wake Me Up”, “After Hours”, “Starboy”, “Heartless”, “Faith” e “Cry for Me”.

 

Na sequência, vieram os momentos de maior repercussão: a entrada de Anitta em “São Paulo”, o interlúdio “Until We’re Skin & Bones” e, em seguida, a estreia de “Rio”, também com participação da cantora.

A segunda metade retomou o repertório mais amplo do artista, com faixas como “Take My Breath”, “Sacrifice”, “How Do I Make You Love Me?”, “Can’t Feel My Face” e “Lost in the Fire”, mantendo o equilíbrio entre hits e músicas mais recentes.

Setlist do show do The Weeknd no Brasil

  1. Baptized in Fear
  2. Open Hearts
  3. Wake Me Up
  4. After Hours
  5. Starboy
  6. Heartless
  7. Faith
  8. Cry for Me
  9. São Paulo com Anitta
  10. Until We’re Skin & Bones (Interlude)
  11. Rio (NOVA MÚSICA) com Anitta
  12. Take My Breath
  13. Sacrifice
  14. How Do I Make You Love Me?
  15. Can't Feel My Face
  16. Lost in the Fire
  17. Timeless
  18. Often
  19. Given Up on Me
  20. I Was Never There
  21. Given Up on Me
  22. The Hills
  23. Creepin'
  24. Niagara Falls
  25. One of the Girls
  26. Stargirl Interlude
  27. Out of Time / Midnight Pretenders (snippet/intro)
  28. I Feel It Coming
  29. Die for You
  30. Is There Someone Else?
  31. Wicked Games
  32. Call Out My Name
  33. The Abyss
  34. Professional
  35. Save Your Tears
  36. Less Than Zero
  37. Blinding Lights
  38. Without a Warning
  39. House of Balloons
  40. Moth to a Flame

Setlist show de abertura Anitta

  1. Meia Noite
  2. Desgraça
  3. Mandinga
  4. Vai Dar Caô
  5. Savage Funk
  6. Joga Pra Lua
  7. Cria de Favela
  8. Sabana
  9. Lose Ya Breath
  10. Bota Um Funk
  11. Choka Choka
  12. Sua Cara
  13. Bola Rebola
  14. Vai Malandra
  15. Onda Diferente
  16. Favela Chegou
  17. Rave de Favela
  18. Boys Don't Cry
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