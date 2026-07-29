Veja quando o novo filme dos 'Minions' deve chegar ao streaming

Quem já foi aos cinemas para assistir a "Minions & Monstros" ou está esperando para ver a nova aventura em casa já tem uma boa referência sobre quando o filme deve chegar ao streaming. Embora a Universal ainda não tenha divulgado datas oficiais, o histórico recente do estúdio permite traçar uma previsão bastante consistente para o lançamento digital e nas plataformas.

Universal mantém janela maior para os cinemas

Lançado nos cinemas em 1º de julho, "Minions & Monstros" marca o sétimo filme da franquia "Meu Malvado Favorito" e acompanha a origem dos Minions durante a Hollywood dos anos 1920.

Segundo a Forbes, a Universal adotou uma política única para seus lançamentos. Desde março deste ano, todos os filmes do estúdio permanecem em cartaz por pelo menos cinco finais de semana antes de chegarem ao aluguel e compra digital, conhecido como PVOD.

Quando o filme deve chegar ao digital

Seguindo esse calendário, a previsão é que "Minions & Monstros" fique disponível para aluguel e compra em plataformas digitais, como o Prime Video, YouTube e Google Play, por volta de 4 de agosto. Caso a Universal decida ampliar a permanência exclusiva nos cinemas, o lançamento pode ser adiado para aproximadamente 18 de agosto, repetindo uma estratégia semelhante à adotada com "Super Mario Galaxy" .

A expectativa de um lançamento no início de agosto também acompanha o padrão observado em produções recentes da Illumination e da própria Universal, que costumam chegar ao mercado digital entre 30 e 45 dias após a estreia nos cinemas.

Previsão para o streaming por assinatura

Ainda segundo a Forbes, depois da etapa digital, o próximo destino deve ser o Peacock, serviço de streaming da NBCUniversal disponível nos Estados Unidos. A janela adotada pelo estúdio costuma variar em torno de 18 semanas entre a estreia nos cinemas e a chegada ao catálogo da plataforma.

Se esse cronograma for mantido, "Minions & Monstros" deverá estrear no Peacock em 30 de outubro, aproveitando o período de Halloween. Até o momento, a Universal ainda não confirmou oficialmente essa data.

Onde assistir agora

Enquanto o lançamento digital e o streaming seguem sem confirmação oficial, "Minions & Monstros" continua em exibição exclusiva nos cinemas.