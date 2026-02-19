Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Veja quais foram as escolas de samba rebaixadas em SP

A definição ocorreu na apuração das notas dos desfiles do Grupo Especial, realizada na terça-feira, 17

Escolas de samba: Mocidade Alegre foi a campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo (Nelson Almeida/AFP/Getty Images)

Escolas de samba: Mocidade Alegre foi a campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo (Nelson Almeida/AFP/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14h22.

As escolas de samba rebaixadas no Carnaval de São Paulo 2026 foram Rosas de Ouro e Águia de Ouro.

A definição ocorreu na apuração das notas dos desfiles do Grupo Especial, realizada na terça-feira, 17, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

As duas agremiações ficaram nas últimas colocações da classificação geral e passam agora a disputar o Grupo de Acesso I em 2027.

Como ficou a classificação final

A Mocidade Alegre foi a campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo, com 269,8 pontos. Em segundo lugar ficou a Gaviões da Fiel, com 269,7, seguida pela Dragões da Real, com 269,6.

Rosas de Ouro somou 268,4 pontos. Já a Águia de Ouro terminou com 268,2 pontos.

Após a soma das notas válidas, as duas escolas com menor pontuação total foram rebaixadas.

yt thumbnail

Como funcionou a apuração

A leitura das notas foi feita com acesso restrito a diretores das escolas, convidados e imprensa.

As pontuações foram anunciadas por quesito, com descarte da menor nota em cada um deles. O regulamento prevê que as notas descartadas funcionam como critério de desempate.

Neste ano, o quesito “Fantasia” definiu as campeãs após aplicação do critério de desempate, enquanto “Evolução” foi o primeiro item lido na apuração.

Cada escola inicia o desfile com nota 10 em todos os quesitos. A partir da entrada na avenida, quatro jurados por categoria avaliam o desempenho com base em manual técnico da organização.

Acompanhe tudo sobre:CarnavalEscolas de samba

Mais de Pop

HBO divulga novo trailer da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'; veja o vídeo

Qual foi a escola de samba que homenageou Lula no Carnaval 2026?

Redenção? Favorita ao prêmio do BBB 26 já foi odiada pelo público

BBB 26: Alberto e Jonas ficam na frente de Babu como favoritos da edição

Mais na Exame

Mundo

Trump reforça urgência de acordo com o Irã, mas faz ressalva: 'Coisas ruins podem acontecer'

Future of Money

Pressão vendedora de criptomoedas atinge nível recorde

Esporte

Patinação Artística: quais atletas são favoritas ao ouro hoje?

Tecnologia

LEGO aposta em peças inteligentes com som e conexão sem tela em nova coleção