Veja quais foram as escolas de samba rebaixadas em SP

As escolas de samba rebaixadas no Carnaval de São Paulo 2026 foram Rosas de Ouro e Águia de Ouro.

A definição ocorreu na apuração das notas dos desfiles do Grupo Especial, realizada na terça-feira, 17, no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

As duas agremiações ficaram nas últimas colocações da classificação geral e passam agora a disputar o Grupo de Acesso I em 2027.

Como ficou a classificação final

A Mocidade Alegre foi a campeã do Carnaval de 2026 em São Paulo, com 269,8 pontos. Em segundo lugar ficou a Gaviões da Fiel, com 269,7, seguida pela Dragões da Real, com 269,6.

Rosas de Ouro somou 268,4 pontos. Já a Águia de Ouro terminou com 268,2 pontos.

Após a soma das notas válidas, as duas escolas com menor pontuação total foram rebaixadas.

Como funcionou a apuração

A leitura das notas foi feita com acesso restrito a diretores das escolas, convidados e imprensa.

As pontuações foram anunciadas por quesito, com descarte da menor nota em cada um deles. O regulamento prevê que as notas descartadas funcionam como critério de desempate.

Neste ano, o quesito “Fantasia” definiu as campeãs após aplicação do critério de desempate, enquanto “Evolução” foi o primeiro item lido na apuração.

Cada escola inicia o desfile com nota 10 em todos os quesitos. A partir da entrada na avenida, quatro jurados por categoria avaliam o desempenho com base em manual técnico da organização.