Veja calendário de episódios da 3ª temporada de 'Me Conte Mentiras'

A terceira temporada de "Me Conte Mentiras" estreou no Disney+ com uma surpresa para os fãs: ao invés de apenas dois episódios, como previsto inicialmente, os três primeiros capítulos foram disponibilizados de uma só vez.

A nova fase da série contará com oito episódios no total, assim como a segunda temporada. A produção original do Hulu, exibida no Brasil via Disney+, segue agora com lançamentos semanais.

Esta é a primeira vez que os capítulos chegam ao público brasileiro ao mesmo tempo que nos Estados Unidos, uma novidade importante para quem acompanha a série desde a estreia. Na temporada passada, o lançamento no Brasil ocorreu com dois meses de atraso.

Calendário completo da 3ª temporada de 'Me Conte Mentiras'

13 de janeiro: episódios 1, 2 e 3

20 de janeiro: episódio 4

27 de janeiro: episódio 5

3 de fevereiro: episódio 6

10 de fevereiro: episódio 7

17 de fevereiro: episódio 8 (final de temporada)

O que esperar da 3ª temporada?

Inspirada no livro "Tell Me Lies", a série acompanha o relacionamento conturbado entre os universitários Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White), que se reencontram no semestre da primavera na Universidade Baird.

Apesar das tentativas de um recomeço saudável, fantasmas do passado e novos escândalos ameaçam o equilíbrio emocional de Lucy e de todos à sua volta. Enquanto Lucy se vê envolvida em uma polêmica no campus, os amigos do casal precisam lidar com as consequências de escolhas passadas. Segredos, reviravoltas e tensão emocional continuam como marcas registradas da série.

A criadora Meaghan Oppenheimer já adiantou que a terceira temporada trará mais cenas ambientadas em 2015, período adulto dos protagonistas, sem abandonar completamente a linha do tempo de 2008, quando estudavam na faculdade.