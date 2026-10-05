Depois da bike indoor, Smart Fit aposta em massagem e compra fatia do Buddha Spa

• A Smart Fit pode desembolsar até R$ 32 milhões por até 20% do Buddha Spa, maior rede de spas do Brasil

pode desembolsar até por até do Buddha Spa, maior rede de spas do Brasil • Uma opção de compra prevista no acordo de acionistas permite elevar a fatia a até 30%

prevista no acordo de acionistas permite elevar a fatia a até • O Buddha Spa tem 149 unidades em 12 estados e atende clientes tanto do TotalPass , da Smart Fit, quanto do rival Wellhub

em 12 estados e atende clientes tanto do , da Smart Fit, quanto do rival • O movimento vem dois anos depois da compra da Velocity, por R$ 183 milhões

A Smart Fit (SMFT3) vai virar sócia do Buddha Spa. Em comunicado ao mercado divulgado nesta segunda-feira, 5, a companhia informou que assinou contrato para a compra e a subscrição de ações ordinárias do Buddha Wellness Group Brasil. Pelo acordo, o grupo poderá ficar com até 20% do capital total e votante da rede de spas, com desembolso de até R$ 32 milhões.

A participação final e o preço ainda dependem do cumprimento de condições comerciais previstas no contrato. No fechamento, as partes vão assinar um acordo de acionistas que trata da governança do Buddha Spa e garante à Smart Fit uma opção de compra sobre mais 10% do capital, o que pode levar a fatia a até 30%. A conclusão do negócio está sujeita às condições precedentes usuais em operações desse tipo.

Se a Smart Fit levar os 20% pelo valor máximo previsto, a conta simples indica que o Buddha Spa foi avaliado em cerca de R$ 160 milhões, já considerando os recursos que entram no caixa da empresa. A companhia não detalhou o quanto será destinado à compra de ações de sócios atuais e quanto será aporte de capital novo.

A empresa diz que a operação está alinhada à estratégia de ampliar a atuação no segmento de saúde e bem-estar e de fortalecer seu ecossistema com serviços complementares, de marcas fortes e com diferenciais competitivos.

O que é o Buddha Spa

O Buddha Spa foi fundado em 2001 por Gustavo Albanesi, ex-executivo do mercado financeiro e atual CEO, e passou a operar como franquia em 2010. Hoje são 149 unidades em 12 estados, das quais 96% franqueadas, segundo o comunicado da Smart Fit. A rede oferece massagens de diferentes modalidades, serviços de day spa, terapias faciais e tratamentos estéticos. De acordo com o site institucional, a franqueadora faz parte do grupo societário do family office JG Partners, focado em investimentos em beleza e bem-estar.

O crescimento acelerou nos últimos anos. Em 2024, a rede faturou R$ 150 milhões, alta de 51,6% sobre o ano anterior. Em 2025, a receita cresceu mais 36%, segundo a própria empresa.

Parte da expansão veio de aquisições. Em 2025, o Buddha Spa comprou o Espaço Prana, rede paulistana com cinco unidades em shoppings, por R$ 7,5 milhões, e a Pomander, marca de florais, aromaterapia e cosméticos naturais, por R$ 4,8 milhões. Em julho deste ano, lançou o Buddha Spa Boutique, formato compacto de 40 metros quadrados com investimento a partir de R$ 400 mil, pensado também para funcionar dentro de academias e hotéis. A rede já testava unidades menores em academias de São Paulo havia cerca de dois anos.

Parceiro do TotalPass e do Wellhub

O Buddha Spa já fazia parte do universo da Smart Fit antes do investimento. Unidades da rede estão credenciadas no TotalPass, a plataforma de benefícios corporativos do grupo, que encerrou o segundo trimestre com 2,2 milhões de clientes no Brasil e no México, alta de 70% em um ano, e cerca de 37 mil academias e estúdios parceiros no Brasil.

Ao mesmo tempo, a rede também aparece no Wellhub, antigo Gympass e principal concorrente do TotalPass. No aplicativo rival, as unidades do Buddha Spa ficam disponíveis a partir do plano Diamond, de R$ 699,99 por mês, com sessões de massagem de 30 minutos e limite de um check-in por semana.

O comunicado da Smart Fit não menciona os agregadores nem eventuais mudanças nas parcerias comerciais do Buddha Spa. A disputa entre as duas plataformas já passou pelo Cade, que vetou contratos de exclusividade com academias, após denúncia apresentada pelo TotalPass em 2020.

Da bike indoor à massagem

A aposta no Buddha Spa segue a lógica de outros movimentos recentes da Smart Fit para ir além da musculação. Em julho de 2024, o grupo anunciou a compra da Velocity, rede de estúdios de bike indoor, por R$ 183 milhões. Foram R$ 163 milhões no fechamento, mais R$ 10 milhões a serem pagos até o sexto aniversário da transação e outros R$ 10 milhões condicionados a metas. O negócio incluiu as unidades da Velocity e da Kore, de treinos funcionais, e foi concluído em novembro daquele ano, após aval do Cade.

A diferença é o formato. Na Velocity, a Smart Fit comprou 100% do capital. No Buddha Spa, entra como acionista minoritária, com possibilidade de ampliar a fatia. No fim de 2025, o grupo também comprou uma participação na rede Evolve, do Centro-Oeste, por cerca de R$ 100 milhões.

Hoje, a vertical de estúdios da companhia reúne marcas como Velocity, Race Bootcamp, Vidya, Tonus Gym, Jab House e Kore. No segundo trimestre de 2026, a Smart Fit somava 2.170 academias em 16 países, com receita líquida de R$ 2,18 bilhões, alta de 22% em um ano, e lucro líquido recorrente de R$ 204 milhões. O TotalPass ganhou peso crescente nesse resultado.