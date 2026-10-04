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Caetano Veloso, Alcione e Xuxa: confira os famosos que votaram no primeiro turno

Celebridades saem às ruas para participar da festa da democracia; confira quais famosos foram flagrados votando neste domingo, 4

Eleições 2026: celebridades são flagradas votando nas ruas do Brasil; confira (Reprodução/Instagram/@caetanoveloso)

Eleições 2026: celebridades são flagradas votando nas ruas do Brasil; confira (Reprodução/Instagram/@caetanoveloso)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17h39.

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O primeiro turno das eleições 2026 acontece neste domingo, 4. Desta vez, os brasileiros escolhem presidente, governadores, senadores e deputados.

Entre os eleitores brasileiros, diversos famosos saíram às urnas para exercer seu direito de voto, e aproveitaram para compartilhar o momento em suas redes sociais. Confira as fotos:

ACOMPANHE A APURAÇÃO DO PRIMEIRO TURNO AO VIVO COM A EXAME

Alcione

Caetano Veloso

Maria Bethânia

Jão

Cantor brasileiro, Jão, compartilha que já votou no primeiro turno das Eleições 2026 - Reprodução/Instagram/@jão (Reprodução Instagram)

Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel vota no Rio de Janeiro para as eleições 2026 - Foto: Reprodução/Instagram/@xuxamenghel

Caio Manhente

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