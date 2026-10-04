Caetano Veloso, Alcione e Xuxa: confira os famosos que votaram no primeiro turno

O primeiro turno das eleições 2026 acontece neste domingo, 4. Desta vez, os brasileiros escolhem presidente, governadores, senadores e deputados.

Entre os eleitores brasileiros, diversos famosos saíram às urnas para exercer seu direito de voto, e aproveitaram para compartilhar o momento em suas redes sociais. Confira as fotos:

Alcione

Caetano Veloso

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Maria Bethânia

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Maria Bethânia (@mariabethania)

Jão

Cantor brasileiro, Jão, compartilha que já votou no primeiro turno das Eleições 2026 - Reprodução/Instagram/@jão (Reprodução Instagram)

Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel vota no Rio de Janeiro para as eleições 2026 - Foto: Reprodução/Instagram/@xuxamenghel

Caio Manhente