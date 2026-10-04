Caetano Veloso, Alcione e Xuxa: confira os famosos que votaram no primeiro turno

Eleições 2026: celebridades são flagradas votando nas ruas do Brasil; confira (Reprodução/Instagram/@caetanoveloso)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 17h39.
O primeiro turno das eleições 2026 acontece neste domingo, 4. Desta vez, os brasileiros escolhem presidente, governadores, senadores e deputados.
Entre os eleitores brasileiros, diversos famosos saíram às urnas para exercer seu direito de voto, e aproveitaram para compartilhar o momento em suas redes sociais. Confira as fotos:ACOMPANHE A APURAÇÃO DO PRIMEIRO TURNO AO VIVO COM A EXAME
Ver esse post no Instagram
Ver esse post no Instagram
Ver esse post no Instagram