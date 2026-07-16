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Harry Styles no Brasil: tudo que você precisa saber sobre o show de amanhã

Harry Styles volta aos palcos às 20h45 desta sexta-feira, 17, no MorumBIS para o primeiro show da Together Together Tour em solo brasileiro

Harry Styles aproveitou a pausa na carreira para compor Kiss All The Time, Disco Ocasionally, seu quarto álbum de estúdi (Estela Marconi/Exame)

Harry Styles aproveitou a pausa na carreira para compor Kiss All The Time, Disco Ocasionally, seu quarto álbum de estúdi (Estela Marconi/Exame)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de julho de 2026 às 06h03.

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Harry Styles retorna à São Paulo nesta sexta feira, 17, no MorumBIS com a turnê Together Together. Essa será a terceira vez que o cantor britânico se apresenta no país durante sua carreira solo.

A apresentação será seguida por mais três outras datas em São Paulo nos dias 18, 21 e 24 de julho, no MorumBIS, na zona sul da cidade.

A turnê Together Together segue o estilo de residência, ou seja, passa mais tempo em uma única cidade com diversas apresentações, e já passou por Amsterdã e Londres antes de desembarcar no Brasil. O novo formato permitiu que Harry Styles trouxesse a estrutura mais grandiosa de sua carreira, o que animou os fãs brasileiros.

O pop-star britânico veio ao Brasil pela última vez em dezembro de 2022, durante a turnê Love on Tour, para apresentação em São Paulo e Curitiba. Em uma das apresentações na capital paulista, Styles comemorou o aniversário de três anos de seu segundo álbum, Fine Line.

Se você está planejando ir ao show, fique atento às informações a seguir para evitar passar perrengues.

Que horas começa o show?

A apresentação de Harry Styles começa às 20h45, com abertura do duo Fcukers, sem horário divulgado até o momento. Os portões abrem às 16h.

Há ingressos disponíveis?

Os ingressos para o show ainda estão à venda para todos os setores, incluindo Pista (R$ 350 meia; R$ 700 inteira), Arquibancada(R$ 265 meia; R$530 inteira), Cadeira Superior (R$ 400 meia; R$ 800 inteira) e Cadeira Inferior (R$ 440 meia; R$ 880 inteira). Outros setores mais caros como Pit Kiss, Disco, Circle e Square, que custam R$ 705 a meia e R$ 1.410 inteira; e pacotes VIP Kiss por R$ 3.864,00 a meia e R$ 4.569,00 a inteira e VIP Together Together por R$ 5.128,00 a meia e R$ 5.833 a inteira também estão disponíveis no site.

Como chegar?

O MorumBIS fica situado na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, na zona sul de São Paulo, e possui boa acessibilidade por transporte público. A maneira mais prática de acessar o local é pela estação Morumbi da Linha 4-Amarela.

Confira o possível setlist

  • Are You Listening Yet?
  • Golden
  • Adore You
  • Watermelon Sugar
  • Music For A Sushi Restaurant
  • Taste Back
  • Coming Up Roses
  • Fine Line
  • American Girls
  • Keep Driving
  • Ready, Steady, Go!
  • Dance No More
  • Treat People With Kindness + This Must Be The Place
  • Pop
  • Season 2 Weight Loss
  • Carla’s Song + Satellite
  • Aperture
  • Matilda*
  • Sign Of The Times
  • As It Was

*Música rotativa

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