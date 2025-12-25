Pop

Que horas estreia o Volume 2 da 5ª temporada de Stranger Things na Netflix hoje?

Volume 2 chega no dia 25 de dezembro, à noite, com três novos episódios da temporada final

Stranger Things: saiba que horas a segunda parte vai ao ar na Netflix (Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 04h13.

O fim de Stranger Things está se aproximando, mas os fãs ainda precisam aguardar alguns episódios para descobrir o destino de Will, Eleven, Max, Steve e os outros personagens que conquistaram corações ao longo das temporadas.

A segunda parte da quinta e última temporada já está programada para estrear com três episódios no dia 25 de dezembro, marcando a maior estreia de uma série em língua inglesa na Netflix. A série já registrou 59,6 milhões de visualizações e 284,2 milhões de horas assistidas globalmente em sua primeira semana.

Que horas sai a parte 2 na Netflix?

Os episódios estarão disponíveis às 22h (horário de Brasília), tanto no dia 25 de dezembro quanto no dia 31 de dezembro.

