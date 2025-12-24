Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Stranger Things vai acabar só em 2026 na Netflix; entenda

Capítulo final da série estreia na virada do ano, tem mais de duas horas e transforma despedida em evento de Réveillon

Stranger Things: último capítulo vai acabar só ano que vem (Netflix/Divulgação)

Stranger Things: último capítulo vai acabar só ano que vem (Netflix/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 09h01.

Última atualização em 24 de dezembro de 2025 às 09h02.

O episódio final de Stranger Things vai começar em 2025 e terminar apenas em 2026. A informação foi confirmada pelo cocriador da série, Ross Duffer, em entrevista à Variety, ao revelar a duração e o calendário de exibição do desfecho da produção.

Intitulado “O Mundo Direito” (The Rightside Up), o último capítulo da série terá 2 horas e 8 minutos de duração e será exibido na véspera de Ano Novo, em 31 de dezembro, transformando o encerramento da história em um evento de Réveillon.

Despedida dividida entre Natal e Ano Novo

A quinta e última temporada de Stranger Things foi estruturada em duas etapas. Os quatro primeiros episódios estrearam em 26 de novembro.

Já os episódios 5, 6 e 7 chegam no dia de Natal, somando quase quatro horas de conteúdo e preparando o terreno para a conclusão definitiva da trama.

O encerramento, exibido separadamente em 31 de dezembro, atravessa a meia-noite e marca simbolicamente o fim da série no início de 2026.

Capítulos finais têm duração acima da média

Segundo Ross Duffer, os episódios finais terão minutagem superior ao padrão da série. O episódio 5 terá 1 hora e 8 minutos; o episódio 6, 1 hora e 15 minutos; e o episódio 7, 1 hora e 6 minutos.

O último capítulo será o mais longo de toda a temporada e um dos maiores já produzidos pela Netflix para uma série de ficção.

Acompanhe tudo sobre:Stranger ThingsNetflix

Mais de Pop

30 frases de Natal para mandar no WhatsApp

'Auto da Compadecida 2' será exibido como série na Globo; entenda

Como rastrear o Papai Noel em tempo real no Natal

Quem venceu o BBB 21?

Mais na Exame

Mundo

Igreja teve novo papa em 2025, e Leão XIV tem desafio de superar Francisco

Um conteúdo SBT News

Tornado atinge Farroupilha e temporais causam danos em 18 cidades do RS

Mercados

Ouro ultrapassa US$ 4.500 e renova recorde

Esporte

Flamengo lidera ranking da CBF pelo sexto ano seguido; veja lista