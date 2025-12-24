Stranger Things vai acabar só em 2026 na Netflix; entenda

O episódio final de “Stranger Things” vai começar em 2025 e terminar apenas em 2026. A informação foi confirmada pelo cocriador da série, Ross Duffer, em entrevista à Variety, ao revelar a duração e o calendário de exibição do desfecho da produção.

Intitulado “O Mundo Direito” (The Rightside Up), o último capítulo da série terá 2 horas e 8 minutos de duração e será exibido na véspera de Ano Novo, em 31 de dezembro, transformando o encerramento da história em um evento de Réveillon.

Despedida dividida entre Natal e Ano Novo

A quinta e última temporada de Stranger Things foi estruturada em duas etapas. Os quatro primeiros episódios estrearam em 26 de novembro.

Já os episódios 5, 6 e 7 chegam no dia de Natal, somando quase quatro horas de conteúdo e preparando o terreno para a conclusão definitiva da trama.

O encerramento, exibido separadamente em 31 de dezembro, atravessa a meia-noite e marca simbolicamente o fim da série no início de 2026.

Capítulos finais têm duração acima da média

Segundo Ross Duffer, os episódios finais terão minutagem superior ao padrão da série. O episódio 5 terá 1 hora e 8 minutos; o episódio 6, 1 hora e 15 minutos; e o episódio 7, 1 hora e 6 minutos.

O último capítulo será o mais longo de toda a temporada e um dos maiores já produzidos pela Netflix para uma série de ficção.