Universo de Minecraft vai virar parque temático em Londres

O universo de Minecraft vai ganhar uma nova dimensão fora das telas. Um parque temático inspirado no jogo está em desenvolvimento em Londres, na Inglaterra, e tem inauguração prevista para 2027, dentro do complexo Chessington World of Adventures.

O acordo inclui a construção de vários parques temáticos espalhados por outros países, como Estados Unidos.

Experiência imersiva de Minecraft

Batizado de Minecraft World, o projeto promete transportar os visitantes para dentro do ambiente do game, com cenários inspirados em biomas, criaturas e elementos clássicos da franquia. A proposta é oferecer uma experiência interativa que reproduza a sensação de exploração e construção que tornou o jogo um fenômeno global.

Entre as principais atrações confirmadas está a primeira montanha-russa temática de Minecraft, além de áreas de convivência, lojas e restaurantes personalizados. O espaço também deve incluir ambientes que simulam o estilo visual em blocos característico do jogo, permitindo que o público interaja com o cenário de forma mais imersiva.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Mojang Studios, desenvolvedora do game, e a Merlin Entertainments, empresa responsável por parques como Legoland e Alton Towers, que planeja investir US$ 110 milhões nos empreendimentos. Criadores de conteúdo ligados à comunidade de Minecraft também participam do desenvolvimento do projeto.

Expansão para fora dos games

Com milhões de jogadores ativos ao redor do mundo, Minecraft é considerado o jogo mais vendido da história. A chegada de um parque temático reforça a estratégia de expandir a marca para além dos videogames.

Um longa baseado no jogo está previsto para estrear no primeiro semestre de 2025, e a Netflix já confirmou o desenvolvimento de uma série ambientada no universo dos blocos.