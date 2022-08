UFC vai sair do Combate e terá streaming próprio no Brasil; saiba data e valor

O UFC no Brasil terá uma nova casa virtual em 2023. As lutas vão migrar da plataforma Combate, da Globo, para o Fight Pass em janeiro do próximo ano.

Serão todos os eventos ao vivo do UFC e programação original, incluindo cerca de 20 mil horas do arquivo do Fight Pass, serviço de streaming que já está presente em mais de 200 países.

“O MMA brasileiro está em um ponto de sucesso como nunca esteve no passado”, disse David Shaw, vice-presidente sênior internacional do UFC, em entrevista à EXAME. O executivo citou Deiveson Figueiredo e Amanda Nunes, campeões brasileiros do esporte. “Estamos confiantes de que podemos levá-lo ao próximo nível com esta nova estratégia de distribuição em todo o país.”

Apesar da saída da plataforma brasileira Combate, que também conta com torneios como o LFA e o reality TUF, Shaw garante que a parceria foi “instrumental para chegar até este ponto”. “Estamos animados para o próximo capítulo”, disse.

Mas o preço competitivo do Fight Pass pode significar problemas no futuro do streaming de lutas da Globo. Enquanto o plano de assinatura do primeiro será a partir de R$ 24,90 mensais, o Combate tem planos entre R$ 39,90 e R$ 69,90 mensais.

O lançamento do Fight Pass no Brasil será em janeiro de 2023.

O que é o Fight Pass?

O Fight Pass é um serviço de assinatura para esportes de combate lançado em 2013. A partir de 1º de janeiro de 2023, por um preço de lançamento de a partir de R$ 24,90 mensais, estará disponível no Brasil.

A transmissão ao vivo dos eventos do UFC será produzida inteiramente em português, com a participação de comentaristas brasileiros. Além disso, o Fight Pass terá programação original, incluindo cerca de 20 mil horas do arquivo da empresa.

Parceria com a Band

Para divulgar a chegada do Fight Pass no Brasil, o UFC também está anunciando uma parceria com a Band.

O canal de TV aberta transmitirá até 12 eventos selecionados e conteúdo original da organização, marcando o retorno do UFC à TV aberta no Brasil pela primeira vez desde 2018.

A Band, inclusive, produzirá um novo programa semanal voltado para o UFC, com prévias das próximas lutas e perfis dos atletas mais importantes do esporte, incluindo estrelas em ascensão e campeões dominantes.

“Nós realmente acreditamos que nosso esporte está em modo de crescimento. Estamos construindo mais ídolos brasileiros e alcançando mais pessoas em todo o país”, finaliza.

